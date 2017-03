%thumb[w650-h365-q100-cc]% [BONJOUR] Voici les titres développés ce mercredi 15 mars 2017



[BONJOUR] Voici les titres développés ce mercredi 15 mars 2017



- Route du Littoral : un mur en gabions provisoire pour une réouverture temporaire

- CHU : Pas de suppression de postes ni de lits pour le moment

- Ça s'est passé un 15 mars - 2012 - Jets de galets et cocktails Molotov au Chaudron

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - In ti soley gran matin, la pli apré midi

Route du Littoral : un mur en gabions provisoire pour une réouverture temporaire

Ce mercredi 15 mars 2017, les travaux de purge continuent sur la route du Littoral, après l'éboulement de ce mardi. Une réouverture temporaire est prévue ce matin, entre 4h30 et 8h30. Un mur en gabions provisoire a été monté dans la nuit par les équipes de la direction régionale des routes.

CHU : Pas de suppression de postes ni de lits pour le moment

Il n'y aura ni suppression de postes ni suppressions de lits pour le moment au Centre hospitalier universitaire (CHU). C'est l'engagement pris par l'État à l'issue de la rencontre à Paris ce mardi 14 mars 2017 entre le ministère de la santé et l'intersyndicale santé de La Réunion. Les syndicats sont satisfaits mais restent prudents et attendent la signature d'un accord écrit sur le sujet. En attendant ils maintiennent leur mot d'ordre de grève et d'action pour ce jeudi. Le CHU acuse un déficit de 26 millions d'euros et l'existence de 200 postes était menacée

Ça s'est passé un 15 mars - 2012 - Jets de galets et cocktails molotov au Chaudron

Le 15 mars 2012, le Chaudron s'embrase. Dans la soirée, une cinquantaine de jeunes met le feu à des poubelles, situées près du Jumbo Score. Les policiers qui interviennent sont accueillis par jets de galets et cocktails Molotov

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - In ti soley gran matin, la pli apré midi

Du soleil un peu timide le matin et le retour de la pluie dans l'après-midi, voila ce que prévoit Météo France pour la journée du mercredi 15 mars 2017.