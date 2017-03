La Mission locale nord et la fondation Orange lancent ce mercredi 15 mars 2017 un programme de formation à un plus large usage du numérique pour les démarches administratives et la recherche d'emploi. "Sur un an, ce seront au total 420 jeunes suivis par la Mission Locale, dont près d'un tiers bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes, qui suivront les ateliers. L'animation sera assurée par trois jeunes en service civique" annoncent la mission locale et la fondation Orange dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

Ce mercredi 15 mars 2017, Jacques Lowinsky, président délégué de la Mission locale nord Réunion et Mireille Hélou, directrice Orange Réunion Mayotte, ont présenté le projet " Accompagner les jeunes à l'accès aux droits numériques ", soutenu par la Fondation Orange, à l’occasion d’une journée porte ouverte d’animation, organisée à la Mission Locale Nord, dans le cadre de la semaine nationale des Missions Locales. Des ateliers ont permis aux jeunes, tout au long de cette journée, de découvrir la formation.

Ce projet est parti du constat fait par la Mission Locale Nord auprès des jeunes qu’elle accompagne, que le numérique n’était pas assez utilisé pour effectuer leurs démarches administratives et professionnelles. De plus en plus de formalités peuvent, voire doivent être réalisées par Internet. Dans de nombreux cas, il est plus facile, rapide et moins coûteux d’effectuer ses démarches en ligne plutôt que de se déplacer.

L’objectif est aussi d’encourager les jeunes à utiliser les e-mails pour compléter leurs échanges avec leur conseiller en insertion et les autres institutions, et pour nouer des contacts avec les employeurs potentiels. Enfin, il s’agira de sensibiliser aux problèmes liés à certains usages d’Internet et des réseaux sociaux et d’orienter vers les bonnes pratiques permettant de protéger ses données personnelles.

Le projet de la Mission Locale Nord est soutenu par la Fondation Orange dans le cadre de l’appel à projets " ensemble pour l’insertion des jeunes " lancé fin 2016, en coordination avec le Conseil national des missions locales, pour développer les compétences numériques des jeunes accompagnés par les Missions locales et favoriser leur insertion professionnelle.

La Fondation Orange a apporté un soutien financier de 10 000 euros, et le Passeport Numérique de la Fondation Orange sera délivré à l’issue de la formation. Ce référentiel de connaissances est constitué de trois modules : mes droits en ligne, mon CV et ma recherche en ligne, mon identité numérique.

Le programme et ses bénéficiaires : en un an, 420 jeunes seront formés à raison de 35 jeunes par mois, répartis sur 7 sites, dont 2 sites " Garantie jeunes ". Chaque atelier, animé par un jeune en service civique, sera suivi en groupe : 5 jeunes par groupe, qui travailleront ensemble à raison de deux rencontres par semaine, pendant 1 mois"

Tous les bénéficiaires seront formés à l’usage de sauvegarde des données dans le Cloud afin qu’ils puissent y stocker tous leurs documents utiles. Chaque participant sera encouragé à partager l’expérience et les connaissances acquises avec d’autres jeunes. A la fin de chaque atelier, les jeunes auront constitué une boite à outils pour toutes leurs démarches ultérieures. L’espace numérique de la Mission Locale Nord leur est ouvert pour y effectuer leurs démarches.

Les bilans quantitatifs et qualitatifs intermédiaires et final permettront de réaliser les ajustements éventuels pour pérenniser le programme. Des conseillers référents seront, dans cette perspective, également formés dès 2017".