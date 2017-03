Ce mercredi 15 mars 2017, les travaux de purge continuent sur la route du Littoral, après l'éboulement de ce mardi. Une réouverture temporaire est prévue ce matin, entre 4h30 et 8h30. Un mur en gabions provisoire a été monté dans la nuit par les équipes de la direction régionale des routes.

Ce mercredi 15 mars 2017, les travaux de purge continuent sur la route du Littoral, après l'éboulement de ce mardi. Une réouverture temporaire est prévue ce matin, entre 4h30 et 8h30. Un mur en gabions provisoire a été monté dans la nuit par les équipes de la direction régionale des routes.

Ce sont près de 1000 mètres cubes de roches qui se sont décrochées de la falaise tôt, ce mardi matin. La construction d'un mur provisoire en gabions sur les voies côté montagne par la direction régionale des routes (DRR) était prévue dans la nuit, pour permettre une réouverture temporaire de la route du Littoral en début de matinée.

Les travaux de purge devraient reprendre par la suite. "La quasi totalité de l'éboulement est restée dans les filets, on a eu beaucoup de chance" concède Eric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien à la DRR. Deux filets ont été particulièrement endommagés et l'un d'entre eux retenait encore "beaucoup de matériaux" ce mardi soir. Deux blocs sont arrivés sur les voies de la route du Littoral, dont l'un a rebondi sur le chantier de la NRL, "une trajectoire un peu étonnante".

#974 #RouteDuLittoral - Le gros galet est sur les voies coté montagne. Il a défoncé la chaussé et a rebondi dans les voies réduites coté mer pic.twitter.com/GHdxwqjGEs — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 14 mars 2017

Cette réouverture temporaire a été décidée à l'heure de pointe au vu d'une fragilisation de la route de la Montagne : "on a eu 200 millimètres de pluies, c'est un peu compliqué, le mur en gabions est monté pour provisoirement protéger les voies côté mer" précise Eric Boiteux.

Ce mercredi matin, les cordistes devraient "acheminer du matériel lourd, comme des compresseurs, pour pouvoir faire des purges au coussin pneumatiques". En d'autres termes, les équipes vont faire tomber les plus gros blocs qui n'ont pas pu être détachés à la main ce mardi. Les opérations de purge devraient commencer entre 8 heures 30 et 9 heures.

#974 #RouteDuLittoral - Les cordistes purgent la falaise et font tomber les blocs rocheux pic.twitter.com/cvugDmSkQ9 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 14 mars 2017

mp/www.ipreunion.com, mercredi 15 mars à 3h10