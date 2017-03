Une conférence sur la vie et l'oeuvre de Fidel Castro, le dirigeant cubain récemment disparu, est organisée par l'association La Réunion-Cuba le mercredi 22 mars 2017 de 14h30 à 16h, à la Brasserie de la Gare du Nord à Saint-Denis. Cette manifestation sera aussi l'occasion également pour l'association, créée en en octobre 2016, de se présenter au grand public (Photo d'illustration - AFP)

Une conférence sur la vie et l'oeuvre de Fidel Castro, le dirigeant cubain récemment disparu, est organisée par l'association La Réunion-Cuba le mercredi 22 mars 2017 de 14h30 à 16h, à la Brasserie de la Gare du Nord à Saint-Denis. Cette manifestation sera aussi l'occasion également pour l'association, créée en en octobre 2016, de se présenter au grand public (Photo d'illustration - AFP)

"L’association La Réunion-Cuba est née de la volonté de promouvoir le rapprochement entre le peuple réunionnais et cubain. Via des échanges de toutes sortes, cette structure a pour but de donner une meilleure connaissance de la vie cubaine à La Réunion et inversement" indique la structure associative.



www.ipreunion.com