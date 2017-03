Afin de sensibiliser les plus jeunes à l'importance de donner son sang, l'Établissement français du sang de Saint-Pierre (58 rue Suffren) ouvre ses portes ce mercredi 15 mars 2017 de 13h00 à 17h00 pour l'opération "don de sang en famille". Les enfants seront invités à accompagner leurs parents lors de leurs dons de sang, explique l'EFS.

A cette occasion, l’association Fée Mazine installera le studio mobile de Radio Zourite dans les locaux de l'EFS, "afin de susciter des échanges ludiques" entre les enfants et les spécialistes du don du sang, précise l'EFS et Fée Mazine.

Samedi de 9h à 15h, une autre collecte sera organisée à l’Hôtel Villa Delisle, sur le front de mer de Saint-Pierre. Menée en partenariat entre l'EFS et le Lions Clubs du sud l’objectif de la journée est de collecter plus de 100 poches de sang. A noter que pour assurer l’autosuffisance de l'ile, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion.



Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos et être en bonne santé. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.

