Voici les titres développés ce jeudi :



- Route du littoral : les travaux de purge devraient se terminer ce jeudi

- La rose de Bourbon retrouve des couleurs

- Ça s'est passé un 16 mars - 1986 : La victoire de la droite aux législatives provoque la première cohabitation de la Vème République

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps est maussade

Après l'éboulement de ce mardi, la route fermera de nouveau à 8h30 ce matin - Route du littoral : les travaux de purge devraient se terminer ce jeudi

A 15h30 ce mercredi 15 mars 2017, la route du littoral rouvrait en mode basculé, après une journée de fermeture. Les travaux de purges se sont poursuivis, de 8h30 à 15h00, essentiels à la sécurisation de la falaise avant tout plan de réouverture totale. Le même schéma se dessine pour la journée de ce jeudi 16 mars. Ouverte cette nuit, la route du littoral fermera de nouveau à 8h30, pour continuer les travaux.

Personnes homosexuelles, bi et trans : les candidats à la présidentielle interpellés - Douze résolutions pour le bonheur et le respect : vous approuvez ?

La fédération Total Respect, qui oeuvre pour les droits des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi et trans) de l'Outre-mer et de la France, s'apprête à fêter sa douzième année d'existence et interpelle les candidats à la présidence de la République, 40 jours avant l'élection. L'association leur demande d'approuver les douze résolutions prises à l'issue des premiers états généraux des Français d'Outre-mer LGBT, au nom "du droit au bonheur et du respect".

Le "Bourbon Tour" aura pour mission de valoriser la filière et le territoire - La rose de Bourbon retrouve des couleurs

La rose Bourbon, fleur oubliée des jardins créoles pourrait retrouver ses lettres de noblesse grâce au "Bourbon Tour". D'ores et déjà, les équipes du Jardin botanique Mascarin font le tour des cours et jardins à la recherche de la rose issue de la rose Edouard, appelée localement rose Bourbon. Un expert de la fleur viendra en septembre prochain, déterminer chaque rosier planté dans le jardin appartenant à l'association Jardins Créoles.

Ça s'est passé un 16 mars - 1986 : La victoire de la droite aux législatives provoque la première cohabitation de la Vème République

Le 16 mars 1986, la coalition RPR-UDF-Divers droite, avec 43,9% des suffrages exprimés, obtient de justesse la majorité absolue en sièges lors des élections législatives. Avec 31% des voix recueillies, le Parti socialiste ne connaît pas pour autant un désaveu mais le président François Mitterrand doit nommer un Premier ministre de droite, Jacques Chirac. La France vit pour le coup la première expérience de cohabitation de la Vème République.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps est maussade

Malgré un peu de vent, les nuages restent bien présents sur une large partie du territoire, et s'accompagnent de quelques averses, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 16 mars 2017. Les températures restent tout de même chaudes, atteignant 32 degrés sur le littoral.