Afin de répondre à une demande croissante des voyageurs, Air Austral proposera dès le 31 mars 2017, une troisième fréquence hebdomadaire en basse saison, entre Dzaoudzi à Mayotte et Paris Charles de Gaulle. Une quatrième pourra être mise en place en période de haute saison (Photo d'illustration)

Afin de répondre à une demande croissante des voyageurs, Air Austral proposera dès le 31 mars 2017, une troisième fréquence hebdomadaire en basse saison, entre Dzaoudzi à Mayotte et Paris Charles de Gaulle. Une quatrième pourra être mise en place en période de haute saison (Photo d'illustration)

La compagnie aérienne proposera trois vols directs par semaine. En basse saison, les rotations seront effectuées les mardis, vendredis et dimanches avec un décollage prévu à 21h10. En haute saison, entre le 9 juin 2017 et le 29 septembre 2017, un quatrième vol décollera de Dzaoudzi les samedis à 10h20.

Dans le sens contraire, en basse saison, les vols quitteront Paris à 21h30 les lundis, mercredis et samedis. En période de haute saison, le quatrième vol décollera les vendredis à 21h00 pour une arrivée à Mayotte dans la matinée.

Tous ces vols seront opérés en Boeing Dreamliner 787-8. Depuis le lancement des premiers vols directs entre l'île aux parfums et la Métropole, "Air Austral a transporté près de 40 000 passagers en moins d’un an, enregistrant un taux de remplissage moyen de 95%, ainsi que 787 tonnes de Fret et Poste" indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

cl/www.ipreunion.com