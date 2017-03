Destinée à venir en aide aux jeunes en difficultés scolaires de l'arrondissement est, une plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD) a été installée ce mercredi 15 mars à Saint-Benoit. L'objectif de la structure est d'apporter "une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 ans sorti du système éducatif sans diplôme et sans certification professionnelle"

Entre 3 000 et 3 500 jeunes décrochent tous les ans du système scolaire et environ 30 000 personnes âgées de 16 et 29 ans sont sans diplôme, formation ou emploi, indique la préfecture. La PSAD a vocation à coordonner "tous les acteurs locaux pour proposer des solutions d’orientation, de formation et d'insertion aux jeunes décrocheurs" dit encore la préfecture. En fonction des projets professionnels et personnels, laplateforme permettra le déploiement de différents dispositifs : le RSMA, la Garantie Jeunes ou enocre l’école de la 2ème chance .

Avec celle de Saint-Benoit, l’île dispose désormais d’une plateforme dans chaque arrondissement (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre). Leur l'instance de concertation, de coordination et de suivi est le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (Crefop).

L'installation de la PSAD de l'est a été actée par Dominique Sorain, préfet de La Réunion, Velayoudom Marimoutou, recteur de l’académie et Daniel Gonthier, président de la mission locale de l’Est.



