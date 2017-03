Malgré un peu de vent, les nuages restent bien présents sur une large partie du territoire, et s'accompagnent de quelques averses, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 16 mars 2017. Les températures restent tout de même chaudes, atteignant 32 degrés sur le littoral. Ci-après, le bulletin complet.

La dégradation pluvieuse persiste au cours de la matinée mais une amélioration est prévue pour l'après-midi.

En effet, le temps reste maussade le matin avec des pluies un peu plus marquées sur les hauteurs du nord du côté du brûlé. Puis progressivement, les pluies s'estompent et les nuages se fractionnent. Les rayons du soleil finissent par s'imposer sur le Sud-Ouest et globalement, le pourtour Sud du littoral. Ailleurs des averses faibles persistent par endroit.



Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral et 23 à 25°C au coeur des cirques. Il est attendu 18 °c au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Est est localement modéré et rentre temporairement en Baie de la Possession et le long du flanc Est du volcan avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h.



La mer est peu agitée à localement agitée au vent et au déferlement d'une petite houle résiduelle d'Est à Est-Sud-Est.