Le coach de l'équipe de foot de l'AS Excelsior, Bernard Mahmoud, a été éjecté de son poste d'entraîneur des Tangos il y a quelques jours. Son contrat, qui se termine le 30 juin 2017, ne sera pas renouvelé. En outre, il est sous le joug d'une "sanction disciplinaire". Le coach se dit "abasourdi" par cette décision d'autant plus étonnante que la saison du club de football a été particulièrement fructueuse. Les Tangos sont allés jusqu'aux 32èmes de finale de la Coupe de France cette année, une première pour l'équipe de Saint-Joseph.

"Il y a 20 ans que je suis entraineur, je n'ai jamais vécu ça" lance Bernard Mahmoud, interrogé par Imaz Press Réunion. "Je ne m’attendais pas à cette nouvelle. Je ne comprends pas. Le club m’a signifié ma mise à pied il y a un peu plus d’une semaine sans que je sache vraiment pourquoi. Il y aurait, disent-ils, un manque de communication, mais rien n’a été dit de manière claire. Il n’y a pas eu de remise en cause de mon entraînement" souffle le désormais ex-coach des Tangos.

Convoqué ce mardi 14 mars, Bernard Mahmoud a eu confirmation de sa mise à pied et a été informé qu'une "sanction disciplinaire a été prise contre lui". La gestion de l'équipe première lui a été retirée et le 20 mars, "de nouvelles tâches et de nouveaux horaires" doivent lui être attribués. Son contrat, qui s'arrête le 30 juin 2017, ne devrait donc pas être renouvelé.

"Je suis absourdi, cela me fait mal" répète l'entraîneur qui a embarqué le club dans une folle aventure lors de la Coupe de France en janvier 2017. Les Tangos sont sortis de la compétition après avoir marqué un but contre Lille, une équipe de Ligue 1 ! Une première pour les petits poucets de l'Excelsior et une belle victoire qui s'est inscrite dans une saison particulièrement fructueuse. Les Saint-Joséphois avaient eu les honneurs de la presse nationale qui avait salué leur performance.

Au milieu de la tempête, un peu de baume au coeur de Bernard Mahmoud : "j'ai reçu plusieurs messages de soutien et de sympathie emanant du monde du football et d'ailleurs".

Les amateurs et fans de foot péi sont également dans l'incompréhension face à cette décision. Une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux se place en faveur de celui qui a entraîné l'équipe du Sud durant vingt ans.

