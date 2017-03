Dans le cadre de la campagne de promotion de la lecture pour les publics non et mal voyants, le comité régional Valentin Haüy de La Réunion et de l'océan Indien avec la participation de la Cécibase du Département, a organisé ce mercredi 15 mars 2017, à Saint-Pierre, une lecture pour un groupe de personnes aveugles et malvoyantes. Cette initiative, débutée en 2015 "a pour objectif de faire connaître le service gratuit de prêt et de téléchargement de livres audio" afin de rendre la lecture plus "facilement accessible pour les publics empêchés de lire" (Photo D.R./Comité régional Valentin Haüy de La Réunion)

Dans le cadre de la campagne de promotion de la lecture pour les publics non et mal voyants, le comité régional Valentin Haüy de La Réunion et de l'océan Indien avec la participation de la Cécibase du Département, a organisé ce mercredi 15 mars 2017, à Saint-Pierre, une lecture pour un groupe de personnes aveugles et malvoyantes. Cette initiative, débutée en 2015 "a pour objectif de faire connaître le service gratuit de prêt et de téléchargement de livres audio" afin de rendre la lecture plus "facilement accessible pour les publics empêchés de lire" (Photo D.R./Comité régional Valentin Haüy de La Réunion)

Cette campagne veut mettre en avant "une offre importante d’ouvrages lus (plus de 25 000 à ce jour sont présents dans la base de l'ssociation Valentin Haüy, mais il y a peu de demande surtout par méconnaissance : 5000 auditeurs sur toute la France" déplore l'AVH.

L'opération est aussi essentielle pour "recruter des donneurs de voix, qui liront des livres à intégrer à la collection nationale et notamment des livres d’auteurs réunionnais. Deux médiathèques réunionnaises ont conventionné à ce jour : la médiathèque de Saint-Pierre et celle de Sainte-Marie" indique l'association.

Action pilote au niveau national, ce projet mettra en place d’autres séances de lecture pour des publics déficients visuels avec une quinzaine de bénévoles déjà mobilisés.

www.ipreunion.com