Prévue le 9 mars 1968, l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Takamaka a dû être reportée à cause de l'accident aérien qui a causé la mort de 19 passagers dont le général Ailleret. C'est donc finalement le 17 mars 1968 que l'usine est officiellement inaugurée par Michel Debré, ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, et Olivier Guichard, ministre de l'Industrie.

Dès le 18 octobre 1963, la presse annonce la mise en chantier de la centrale hydroélectrique de Takamaka. Dans cette région de l'île où la pluviosité est très importante, le projet consiste à détourner les eaux de la rivière des Marsouins sur une longueur d'un kilomètre. La production annuelle d'électricité passerait ainsi de 16 millions de kilowatts par heure en 1961 à 104 millions en 1971.

Après quatre ans de travaux, 7 ouvriers décédés dans des accidents de chantier et 62 millions de francs investis en travaux l'ouvrage est terminé. Il est immense. En effet, le complexe est composé en parti d'un barrage de 10 mètres avec une retenue de 25 500 m3 et d'une galerie d'amenée entièrement bétonnée de 2 mètres de haut sur 1240 mètres de longueur qui alimente les turbines en eaux. L'usine pour sa part mesure 54 m de long, 15 m de haut et 9 m de large. Elle est entièrement souterraine.

