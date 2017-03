BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 17 mars 2017



- Après l'éboulement les purges de la falaise reprennent. La route du littoral ferme totalement à 8 heures 30

- La Rivière 25ème commune de l'île : c'est signé

- Grasse: l'auteur de la fusillade, un élève fragile, fils d'un élu. Il a blessé plusiuers personnes, dont le proviseur de son lycée

- Colis piégé au siège du FMI à Paris: la piste anarchiste grecque envisagée

- Salon du livre - La littérature réunionnaise s'envole à Paris

- Risque requin : vigilance doublée après les fortes pluies

- Ça s'est passé un 17 mars - 1968 : inauguration de l'usine de Takamaka par Michel Debré

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - De la pluie à prévoir

Après l'éboulement les purges de la falaise reprennent. La route du littoral ferme totalement à 8 heures 30

La route du Littoral sera totalement fermée ce vendredi 17 mars 2017 de 8 heures 30 à 16 heures afin de permettre la poursuite des purges. Les travaux ont été annulés ce jeudi, les fortes pluies empêchant toute intervention des cordistes sur la falaise. Ces travaux sont nécessaires pour sécuriser la paroi rocheuse d'où un millier de m3 de roches a glissé ce mardi. Des convois de poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes sont organisés depuis Saint-Denis à 10h et 15h et depuis La Possession à 10h30 et 15h30.

La Rivière 25ème commune de l'île : c'est signé

Le préfet de La Réunion, Dominique Sorain, a signé ce jeudi 16 mars 2027 l'arrêté faisant de la Rivière la 25ème commune de l'île. Ericka Bareigts, ministre des outre-mers, se félicite de cette création que les Riviérois attendaient depuis des années

Grasse: l'auteur de la fusillade, un élève fragile, fils d'un élu. Il a blessé plusiuers personnes, dont le proviseur de son lycée

Fils d'un élu de droite de Grasse, fasciné par les armes et les images morbides, l'adolescent qui a ouvert le feu dans son lycée jeudi, blessant plusieurs personnes, semblait mal intégré dans son établissement, où il comptait peu d'amis.

Colis piégé au siège du FMI à Paris: la piste anarchiste grecque envisagée

Un courrier piégé a explosé jeudi au siège parisien du FMI et blessé une employée, un acte qualifié d'"attentat" par le président français et qui pourrait être dû à la mouvance anarchiste grecque, selon des sources française et grecque

Salon du livre - La littérature réunionnaise s'envole à Paris

Du 24 au 27 mars 2017, le Salon du livre se tient à Paris et comptera un stand dédié à la littérature réunionnaise, grâce notamment à l'association La Réunion des livres. une vingtaine d'auteurs ainsi qu'une dizaine d'éditeurs s'envolent pour la capitale.

Risque requin - Vigilance doublée après les fortes pluies

La fin de saison d'été austral constituant une période plus particulièrement sensible au risque requin, le récent épisode de fortes pluies ayant engendré une grande quantité d'eau douce vers l'océan avec une turbidité accrue des eaux côtières, Dominique Sorain, préfet de La Réunion, rappelle, via un communiqué, que la plus grande vigilance s'impose à l'ensemble des usagers de la mer et plus particulièrement aux pratiquants des activités les plus exposées au risque requin, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.

Ça s'est passé un 17 mars - 1968 : inauguration de l'usine de Takamaka par Michel Debré

Prévue le 9 mars 1968, l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Takamaka a dû être reportée à cause de l'accident aérien qui a causé la mort de 19 passagers dont le général Ailleret. C'est donc finalement le 17 mars 1968 que l'usine est officiellement inaugurée par Michel Debré, ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, et Olivier Guichard, ministre de l'Industrie.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - De la pluie à prévoir

Même si la fin de la journée de ce jeudi s'est terminée sous le soleil, les nuages persistent et entraînent de la pluie ce 17 mars 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le vent continue de souffler en rafales pouvant aller à plus de 60km/h. Ci-après, le bulletin complet.