La route du Littoral sera totalement fermée ce vendredi 17 mars 2017 de 8 heures 30 à 16 heures afin de permettre la poursuite des purges. Les travaux ont été annulés ce jeudi, les fortes pluies empêchant toute intervention des cordistes sur la falaise. Ces travaux sont nécessaires pour sécuriser la paroi rocheuse d'où un millier de m3 de roches a glissé ce mardi. Des convois de poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes sont organisés depuis Saint-Denis à 10h et 15h et depuis La Possession à 10h30 et 15h30. La route du littoral sera aussi totalement fermée à la circulation ce dimanche entre 6h30 et 13h30. Une déviation est en place par la route de la Montagne dans les deux sens de circulation.

