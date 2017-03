Ce mercredi 15 mars 2017, à 17h, "Le Malin", bâtiment de la marine nationale a appareillé en direction de Madagascar, indiquent les Fazsoi (forces armées de la zone sud de l'océan Indien) ce vendredi. Le navire a embarqué à son bord 45 tonnes de matériel d'urgence, un logisticien et un "chargé de réponse aux urgences, membres de la Plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien (Piroi). Ils vont soutenir la Croix-Rouge malgache dans la réception et la distribution de l'aide vers les régions les plus touchées par le cyclone intense Enawo

Ce mercredi 15 mars 2017, à 17h, "Le Malin", bâtiment de la marine nationale a appareillé en direction de Madagascar, indiquent les Fazsoi (forces armées de la zone sud de l'océan Indien) ce vendredi. Le navire a embarqué à son bord 45 tonnes de matériel d'urgence, un logisticien et un "chargé de réponse aux urgences, membres de la Plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien (Piroi). Ils vont soutenir la Croix-Rouge malgache dans la réception et la distribution de l'aide vers les régions les plus touchées par le cyclone intense Enawo

"Dès le 14 mars, en vue d’appuyer le déploiement de la Piroi, entité de la Croix rouge française, l’équipage du patrouilleur Le Malin et le personnel de la base navale de Port des Galets, à La Réunion, ont chargé 45 tonnes de fret humanitaire composé de 2 300 kits de reconstruction de l’habitat, soit près de 45 tonnes de matériel humanitaire" indiquent les FAszoio.



Le déploiement du "Malin", chargé de fret et appareillé "dans des délais contraints s’inscrit dans le cadre des opérations d’assistance faisant suite à une catastrophe naturelle auxquelles peuvent être amenés à prendre part les moyens des Fazoi" écrit l'armé dans un communiqué.

Le cyclone intense Enawo qui a ravagé Madagascar entre mardi 14 et mercredi 15 mars est d’ores et déjà considérée comme le plus important phénomène depuis 2012 dans la région. Des rafales allant jusqu’à 290km/h ont causé d’importants dégâts sur les infrastructures publiques (écoles, hôpitaux…), les habitations et les infrastructures routières. Le bilan, toujours provisoire, s'établit à 78 morts, 250 blessés, 18 disparus et 400 000 sinistrés.

mb/www.ipreunion.com