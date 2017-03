Même si la fin de la journée de ce jeudi s'est terminée sous le soleil, les nuages persistent et entraînent de la pluie ce 17 mars 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le vent continue de souffler en rafales pouvant aller à plus de 60km/h. Ci-après, le bulletin complet.

L'alizé d'Est qui s'est remis en route installe une couverture nuageuse persistante sur les contreforts du Volcan et des Plaines pour la journée. Des averses sont à prévoir en sus mais pas très marquées pour la saison.

Ailleurs, le soleil est davantage présent, plutôt franc en matinée dans l'ouest, plus timoré l'après-midi avec des pluies éparses de préférence dans les Hauts.



Ce sont les régions de Saint-Denis et Saint-Joseph où les éclaircies seront les plus manifestes l'après-midi, grace à un vent de 50 à 60 km/h en rafales sur le nord, pouvant dépasser 60 km/h dans le sud.



La mer est agitée, les vagues moyennes n'atteignent pas encore les 2m sur la côte au vent.