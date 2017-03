Du 24 au 27 mars 2017, le Salon du livre se tient à Paris et comptera un stand dédié à la littérature réunionnaise, grâce notamment à l'association La Réunion des livres. une vingtaine d'auteurs ainsi qu'une dizaine d'éditeurs s'envolent pour la capitale.

Poésie, littérature, bande-dessinée, auteurs, éditeurs et écrivains invités seront présents sur le stand du ministère de l'Outre-mer au Salon du livre de Paris. Au travers des plumes de chacun, l'occassion est donnée pour promouvoir le territoire et la culture réunionnaise.

Cinq auteurs ont été invités par l'association La Réunion des livres, pour faire connaître au public comme aux professionnels leurs ouvrages, dont Monique Séverin, qui a notamment co-écrit le dictionnaire Kréol-Français d'Alain Armand.

Militaine de l'identité réunionnaise et défenseure des droits des femmes, l'écrivaine présente à Paris La Bâtarde du Rhin, qui trace l'histoire de Kozima, au micro de RTL Réunion.

L'auteure sera accompagnée de quatre autres invités dont le poète Boris Gamaleya et son recueil Terrain letchi - Piton gora la douce chair des nombres , le psychologue et écrivain Emmanuel Genvrin, qui présente son premier roman, édité par Gallimard Rock Sakay. Pierre-Louis Rivière, auteur dramatique, comédien et metteur en scène fera connaître son Todo Mundo tandis que Grégoire Loyau dédicacera Takamaka.



Les autres auteurs font leur salon

• Alain Armand pour son recueil de poésie Teks avant testament...I ariv in lèr, Épica éditions.



• Yves-Marie Clément pour son roman La peau noire des anges, éditions Le Muscadier



• Jacques Desmond pour son récit Le destin d’une lignée familiale, éditions Orphie.



• Ho Hai Qang pour son essai Esclavagisme et engagisme, éditions Poisson rouge.



• Isabelle Hoarau et Gérard Joly pour leur dernier album jeunesse Mon Ti jardin créole, éditions Orphie.



• Teddy Iafare Gangama pour son nouveau livret/CD de poésie slamée, éditions Zamalak et la revue Kanyar



• Julien Lamanda, illustrateur des albums jeunesse Drôle de dodo et Il était une fois La Réunion, éditions Orphie.



• Li An, Hopobok, Stéphane Berthaud, Serge Ho-Chao-Si pour l’album Les 30 ans du Cri du Margouillat, éditions Centre du Monde.



• Éric Magamootoo pour son essai L’olivier et le Coran, éditions Riveneuve.



• Marie MarQnez, Fabienne Pompey, Jean-Christophe Dallery (Hobopok), Xavier Marotte, auteurs de la revue Kanyar



• Modeste Madoré pour ses derniers albums jeunesse, Océan éditions, Epsilon éditions.



• Jean-François Samlong pour son roman Hallali pour un chasseur, éditions Gallimard



• Michel Thouillot pour son roman historique Marocs, éditions L’Harmattan.

jm/www.ipreunion.com