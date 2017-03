Ce week-end, l'agenda sportif est chargé ! Meeting de qualification de natation, première manche du championnat trial de moto, championnat régional d'escalade de difficulté. Nous publions ci-dessous les principaux événements du week-end

Football: 22ème journée de D1R

La 22ème journée de D1R aura lieu ce week end, samedi soir et dimanche après midi. En cas de victoire, la JS St Pierroise pourrait être titrée dès dimanche, à 4 journée de la fin du championat.

Samedi à 20h

Sdefa - Saint-Louisienne au stade Jean-Ivoula

JS Piton Saint-Leu - La Capricorne au stade des Avirons

RC Saint-Benoît - AS Marsouins au stade Jean-Allane

Dimanche à 16h00

AS Excelsior - Jeanne d'Arc au stade Raphaël-Babet

JS Saint-Pierroise - US Sainte-Marienne au stade Michel-Volnay

Saint-Pauloise FC - Saint-Denis FC au stade Paul-Julius Bénard

AS Sainte-Suzanne - AJ Petite-Ile au stade Georges-Repiquet



Volleyball: 17ème journée de championnat de D1

La 17ème journée de championnat de D1, masculine et féminine, aura lieu ce samedi.

Côté féminin, le podium est acquis mais la seconde place peut encore se disputer entre les Aigles Blancs et le SDOVB. Le leader tamponnais sera au repos ce week end.

VB St Leu - VB Saint-Pierre à 20h00

VBC Saint-Denis - ASV Saint-André à 20h30

Sainte-Marie VB - US Aigles Blancs à 20h00

Saint-Denis OVB - VBC Côte Ouest à 18h30

Coté masculin, le podium se dessine de plus en plus. Le VBC St Leu aura une carte à jouer pour s'emparer de la 3ème place et profiter ainsi du repos des Aigles Blancs ce week end.

VB Saint-Pierre - VBC Chaloupe à 20h30

VBC Côte Ouest - VBC Saint-Leu à 18h00

AV Entre-Deux – VBC St Denis à 20h30

Tampon GV - Saint-Denis OVB à 20h30

Basketball: Demi-finales retour du championnat

Les demi-finales retour du championnat pré national masculin et féminin auront lieu ce soir et samedi.

Côté féminin, le BC Saint-Leu accueillera la Tamponnaise BB ce soir à 19h00 et tentera de prendre sa revanche du match aller (80 à 43). Demain à 18h30, le BC Dionysien recevra le CS Portois pour tenter de confirmer le résultat du match aller (54-45).

Côté masculin, la Tamponnaise BB se dépalcera à Saint-Pierre samedi à 20h30 avec l'avantage du match aller (67-51). La rencontre entre St Paul et le BC Dionysien est quant à elle reportée.

Rugby: 9ème journée Honneur

La 9ème journée du championnat Honneur aura lieu ce samedi. Trois rencontres sont au programme, Etang Salé étant au repos:

St Pierre - St Paul à 17h00 à Casabona

Le Port – JSB à 18h00 à Lambrakis

Tampon – St Gilles à 18h00 au 14ème km



Squash: Vers les demi-finales de l'Open national Ekwalis

Les quarts de finale du 4ème Open National Prestige ont livré leur verdict hier soir à Ekwalis La Possession. Il reste toujours quelques Réunionnais en lice, les kréopolitains Laura Gamblin​ et Jerome Dadot​ ainsi que la joueuse du club hôte Marjory Fosse.

Dans le tableau masculin, le premier quart de finale opposait le n°1 local Billy Paton​ au Kréopolitain Jérôme Dadot. Le numéro 17 français a effectué un match plein, ne laissant que peu d'ouvertures à son adversaire. Malgré quelques fulgurances, Paton s'incline 3 jeux à 0 (11-6, 11-7, 11-4). " J'étais très motivé, en grande partie à cause de ma défaite en quart de finale l'an dernier, nous a confié Dadot après sa victoire. Je me suis préparé spécialement pour ce tournoi, en m'entraînant 2-3 fois par semaine récemment contre une fois habituellement. Jouer à la maison, devant sa famille et ses amis, il n'y a rien de mieux. Demain je vais jouer contre Yann Perrin​. Si je me souviens bien il a gagné nos deux dernières rencontres 3-0, mais je l'ai battu deux fois et à chaque fois c'était ici, j'espère donc que c'est un signe ! " Le joueur de Mulhouse s'est logiquement imposé ce soir contre le joueur de l'ASCTR Squash Thierry Babosy, 3 jeux à 0.

L'autre demi-finale opposera Johan Bouquet​ à Damien Volland​. Si la tête de série n°1 s'est imposée sans trembler contre Nicolas Bellon, le joueur de Nîmes est sorti vainqueur d'un énorme combat contre le Parisien Lucas Vauzelle​, en cinq jeux et plus d'une heure de match. Une superbe opposition de styles entre la très belle technique et les coups d'attaque de ce dernier, et l'explosivité et les plongeons du Gardois. " Je suis à la fois content et soulagé de gagner ce match, il a encore sa raquette (sic) ! Je n'arrivais pas du tout à lire son coup droit et il me punissait de ce côté, donc j'ai essayé d'orienter le jeu sur le revers et c'est vrai qu'il a fait pas mal de fautes. J'ai appliqué ma tactique, à savoir ne pas faire de fautes, et galoper (rires) ! Dans le troisième jeu, j'ai commencé à le faire travailler et à le fixer davantage et j'ai vu qu'il accusait un peu le coup. Je pensais qu'à 5-2 dans le quatrième il allait lâcher, mais pas du tout. Ensuite, ça se joue au mental … Demain, ce sera un tout autre match. Johan, je le connais on s'est joués de nombreuses fois. Il n'a pas forcément un jeu qui me dérange, mais physiquement c'est un monstre … Je vais donc me préparer à aller au combat ! "

Chez les femmes, le match le plus attendu était celui entre les deux joueuses du club hôte et les deux meilleures joueuses de l'île. Très tendue en début de match, Marjory Fosse comment beaucoup de fautes, et c'est Aline Demersseman qui prend le premier jeu. Mais Fosse se remet ensuite dans le sens de la marche, et malgré la défense acharnée et les grands écarts de son adversaire, elle contrôle les trois manches suivantes et se qualifie pour les demi-finales. " J'étais vraiment très tendue en début de match, nous a-t-elle confirmé, et j'ai fait énormément de fautes, notamment sur ses amorties. Pourquoi ? On joue toutes les deux pour Ekwalis, je suis numéro 1 à La Réunion et elle est numéro 2, et on ne s'était pas jouées depuis un an, donc je crois que ça suffit ! A partir du deuxième jeu, j'ai changé de tactique en cherchant plus de longueur, alors que ce n'est pas du tout mon jeu naturel (rires), mais ça a fonctionné … Demain, je vais donc affronter Laura Gamblin, c'est super car je n'ai évidemment pas souvent l'opportunité de jouer contre des joueuses de ce niveau. Je vais aborder le match de manière complètement différente, avec beaucoup moins de stress ! " La kréopolitaine Laura Gamblin et Soraya Renai ont comme prévu connu une entrée tranquille dans le tournoi ce soir. Demain, Renai affrontera sa camarade de club Marine Méry qui a battu la jeune joueuse du Paradis Squash Kara Lincou (13 ans) en 3 jeux accrochés. Si son entraîneur de père Pascal s'estimait satisfait du match de sa protégée, Mery n'était " pas très contente de (mon) match, je n'étais pas trop en jambes. Je ne suis pas spécialement heureuse de jouer contre ma coéquipière et j'ai évidemment très peu de chances de gagner, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. "



Cyclisme: Love le vélo

Anim'services et le VCSD organisent la 3ème édition de la cyclosportive Love Le Vélo ce dimanche à Saint Philippe. Deux parcours seront proposés aux cyclistes sous forme d'aller retour: un 110km entre St Philippe et Ste Anne et un 70km entre St Philippe et Ste Rose. Toutes les arrivées seront jugées à St Philippe.

Sur les 110km, on devrait retrouver quelques coureurs élite, avec notamment l'intouchable Paul Rivière qui tentera de signer sa 7ème victoire d'affilée sur une cyclosportive... Stéphane Cuvelier qui avait failli créer la surprise sur l'étape tamponnaise pourrait tenter de lui barrer la route, tout comme les hommes forts du moment que sont Arthur Vatel, Anthony Armouet ou encore Sébastien Elma.



Trail: Caldeira Trail

Réunion Demain organise demain la 6ème édition de la Caldeira Trail au départ de St Philippe à 5h00. Cette année le parcours est réduit à 55km en raison de l'activité volcanique dans l'enclos. Les 600 coureurs inscrits auront tout de même 3000m de dénivelé positif à avaler via Basse Vallée, Camphrier, Foc Foc, Oratoire Ste Thérèse et Textor pour rejoindre Bourg Murat où sera jugée l'arrivée. Parmi eux, le tenant du titre Didier Mussard sera de la partie, ainsi que son dauphin Guy Noel Lebon. Freddy Thévenin sera aussi sur les sentiers, où il s'est imposé en 2012 et 2013. Côté féminin, Elisabeth Legros, vainqueur en 2016, sera également de la fête. Mais cette année, le niveau sera plus relevé avec la présence de Marie Noelle Bourgeois, Camille Bruyas et Pérrine Tramoni.



Natation: 2ème meeting de qualification

Le Chaudron accueillera samedi et dimanche le 2ème meeting régional de qualification. Pour aller au championnat de France, les nageurs devront réaliser les minimas imposés par la fédération française. Le programme des deux jours est le suivant:

Samedi matin à partir de 9h00: 1500m NL D (séries lentes), 800m NL M (séries lentes), 100m brasse D, 100m brasse M, 100m NL D, 100m NL M, 200m papillon D, 200m papillon M, 200m dos D, 200m dos M, 200m 4N D, 200m 4 N M, 400m NL D, 400m NL M, 50m papillon D, 50m papillon M, 50m dos D, 50m dos M.

Samedi après-midi à partir de 15h00 : 1500m NL D (série rapide), 800m NL M (série rapide), 100m brasse D, 100m brasse M, 100m NL D, 100m NL M, 200m papillon D, 200m dos D, 200m dos libre M, 200m 4N D, 200m 4 N M, 400m NL D, 400m NL M, 50m papillon D, 50m papillon M, 50m dos D, 50m dos M.

Dimanche matin à partir de 9h00: 200m NL D, 200m NL M, 200m brasse D, 200m brasse M, 800m NL D (séries lentes), 1500m NL M (séries lentes), 100m papillon D, 100m papillon M, 400m 4N D, 400m 4N M, 100m dos D, 100m dos M, 50m brasse D, 50m brasse M, 50m NL D, 50m NL M.

Dimanche après-midi à partir de 15h00 : 200m NL D, 200m NL M, 200m brasse D, 200m brasse M, 800m nage libre D, 1500m NL M, 100m papillon D, 100m papillon M, 400m 4N D, 400m 4N M, 100m dos D, 100m dos M, 50m brasse D, 50m brasse M, 50m NL D, 50m NL M.



Course à pied: La nocturne de St Jo

Le COSSJ organise une course nocturne de 10km à St Joseph ce samedi. Les coureurs ont rendez-vous à 18h00 sur la place de la Mairie de Saint-Joseph avec leur lampe frontale. Le parcours comporte une boucle de 10 km traversant la ville d'Est en Ouest via le centre ville, le quartier des Goyaves, le Butor, La Cayenne, Lenepveu.



Course à pied: 10km de l'ADH

L'ADH organise ses 10km dans les hauts de St Leu ce dimanche à 7h00. Le départ se fera du stade municipal du Plate. Les coureurs suivront la RD3 jusqu’au rond-point du chemin Vaudeville à la Chaloupe pour descendre ensuite vers le gymnase où se situe l’arrivée.



Moto: 1ère manche du chapionnat trial

Azotyzone organise la 1ère manche du championnat trial ce dimanche sur l'ancien terrain de cross de St Bernard à la Montagne. Pour ce championnat 2017 de nouvelles zones ont été créées au cœur d’un site relativement technique, composé en grande partie de rochers spectaculaires à gravir. Cette configuration devrait permettre aux pilotes expérimentés de s’exprimer efficacement et aux jeunes pilotes débutants d’appréhender le trial en douceur.

Pour cette compétition, les pilotes auront à parcourir au cours de la journée 3 tours de 8 zones différentes, sur une durée qu’ils auront à gérer, comprise entre 9h00 et 14h30. Pour répondre aux attentes des concurrents et pour se conformer à la réglementation nationale, les zones sont relativement courtes et devront être parcourues en un temps maximum de 1’30’’.



Escalade: Championnat régional de difficulté

Le championnat régional de difficulté aura lieu ce dimanche au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. 56 grimpeurs se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sur les nouvelles voies concoctées par le chef ouvreur Vincent ETCHAR, et toute son équipe.

Un Challenge de difficulté Benjamins a été mis en place en parallèle de ce championnat, pour permettre aux meilleurs grimpeurs benjamins de s’habituer au format des compétitions officielles. Ils seront 19 jeunes compétiteurs.

Cette compétition, organisée par la Ligue Réunion de la montagne et de l’escalade et le club Montagne Réunion, constitue une étape importante dans le parcours sportif des grimpeurs Réunionnais. En effet, elle est qualificative pour la sélection régionale, qui permettra de participer aux Championnats de France jeunes de difficulté à Quimper du 03 et 04 juin 2017.



Athlétisme: Challenge des lancers

La Ligue réunionnaise d'Athlétisme organise sa 1ère édition du Challenge Régional de lancer ce samedi de 15h à 20h au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri. Au programme, des épreuves de lancers de poids, de disque, de javelot et de marteau.



Karting: 1ère manche de vitesse

Ce dimanche est organisée la 1ère manche du championnat de Vitesse par le Karting Club Dionysien au circuit de la Jamaïque. Les pilotes de kart, allant des catégories minimes à vétérans, s'affronteront de 10h à 17h dans cette épreuve de rapidité.



BMX: 3ème manche de phase finale

La 3ème et dernière manche de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche, organisée par le CSSD Bicross sur la piste de Champ Fleuri à partir de 8h30. Les manches qualificatives auront lieu pour toutes les catégories de 9h à 12h. Et enfin les demi finales et finales auront lieu de 13h à 16h.



Escalade: Deux Réunionnais en équipe de France

Emmanuel Admete du club AS Entrepot et Manon Hily du club 7Alouest participeront au sélectif en équipe de France de bloc sénior qui se déroulera à Fontainebleau samedi et dimanche.



Rugby: Tournoi AROI

Trois équipes réunionnaises sont à Madagascar ce week end pour disputer le tournoi AROI de rugby à 7 à Tananarive en compagnie de Maurice et Mayotte. Composées de joueurs issus des différents clubs de l'île, les équipes de la Réunion s'aligneront dans les catégories M16, M18 et féminines.



Surf: 1ère manche du World Tour

La 1ère manche du World Tour a débuté cette semaine sur la Gold Coast australienne. La Réunionnaise Johanne Defay s'est qualifiée pour les quarts de finale programmés pour ce dimanche et confirme son excellent début de saison. De son côté, Jérémy Florès a été éliminé au 3ème tour dans une série très disputée, face au tenant du titre à Snapper Rocks, l'Australien Matt Wilkinson.