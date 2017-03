Arrivée le vendredi 15 mars 2013 à La Réunion, Amma soulève une vague ferveur comme à chacun de ses passages dans l'île. Jusqu'à son départ le 18 mars 2013, méditations, causeries, chants d'appel et rencontres rythmes sa visite de quatre jours aux cours desquels des milliers de gens viendront la voir

Vénérée en Inde, son pays d’origine, Amma parcourt le monde depuis plus de trente ans pour diffuser un message de paix et d’amour, en serrant qui le souhaite dans ses bras. Son dernier passage à La Réunion date d’avril 2016. Il s’agissait de sa 24ème visite.

