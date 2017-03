BONJOUR, voici les titres développés ce samedi 18 mars 2017



- Route du Littoral - Éboulement et travaux de la NRL : il n'existerait pas de "cause à effet"

- Face au business de son collaborateur parlementaire, Patrick Lebreton se dit "trahi"

- Caldeira trail : la course au volcan : 55 km de parcours et 3 000 mètres de dénivelé

- Ça s'est passé un 18 mars - 2013 : Amma quitte la Réunion après quatre jours de ferveur

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et des averses

Route du Littoral - Éboulement et travaux de la NRL : il n'existerait pas de "cause à effet"

L'hypothèse ne semble pas si farfelue : le chantier de la Nouvelle Route du Littoral fragiliserait t-il la falaise, au point de provoquer des chutes de pierre ? Ce mardi 14 mars 2017, un éboulement s'est produit dans le secteur du viaduc en construction. Deux blocs rocheux de plusieurs tonnes se sont détachés, pour venir s'écraser en contrebas. Mais, selon Eric Boiteux, directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes de la Région Réunion, il n'y pas à tergiverser. Il n'existerait aucune relation de cause à effet entre les travaux et le détachement des roches.

Face au business de son collaborateur parlementaire, Patrick Lebreton se dit "trahi"

Ce vendredi 17 mars 2017, l'association "Contribuable Associés" a soulevé le voile sur des méthodes peu orthodoxes que pratiquerait un assistant parlementaire de Patrick Lebreton. Ce collaborateur, Etienne Cheron, proposerait à des associations des subventions provenant de la réserve parlementaire. Face à cette pratique dont il dit "ne pas avoir connaissance", le député-maire de Saint-Joseph affirme se sentir "trahi", estimant que la démarche va à l'encontre de son engagement politique, "basé sur la transparence et la probité. Suite à cette affaire, l'attaché a démissionné de ses fonctions

Caldeira trail : la course au volcan : 55 km de parcours et 3 000 mètres de dénivelé

Ce samedi 18 mars, à 5h, la sixième édition de la Caldeira Trail prend son départ de Saint-Philippe à Basse Vallée. Après 55km et 3000m de dénivelé, les 600 coureurs inscrits franchiront la ligne d'arrivée à Bourg Murat. A l'aube du troisième trail le plus long de La Réunion, la question de la météo et de la sécurité a été un vrai sujet de discussion pour l'Association Réunion Demain, organisatrice de la course.

Ça s'est passé un 18 mars - 2013 : Amma quitte la Réunion après quatre jours de ferveur

Arrivée le vendredi 15 mars 2013 à La Réunion, Amma soulève une vague ferveur comme à chacun de ses passages dans l'île. Jusqu'à son départ le 18 mars 2013, méditations, causeries, chants d'appel et rencontres rythmes sa visite de quatre jours aux cours desquels des milliers de gens viendront la voir

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et des averses

Ce début de week-end n'est globalement pas trop désagréable. "Le matin, à part quelques averses sur la côte au vent, le soleil est bien au rendez -vous sur l'ensemble du département. Le ciel commence à se couvrir un peu avant le déjeuner et de bonnes averses sont à prévoir sur les hauts de l'Ouest à mi pente" c'est en tout cas ce que prévoit Météo France.