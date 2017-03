Le passage de la tempête tropicale Enawo n'en finit plus de laisser ses marques sur la Grande Île. Selon le dernier communiqué de la Piroi (Plate-forme d'intervention régionale de l'Océan Indien), le bilan encore provisoire s'élevait à 81 décès , 253 blessés, 18 personnes disparues et 433 612 personnes sinistrées, ce vendredi 17 mars 2017. Au total, ce sont 75 tonnes de matériel humanitaire qui devraient être acheminées vers les régions affectées. (Photo : Croix-Rouge de Madagascar)

Les 45 tonnes de fret humanitaire de la PIROI sont arrivées à Madagascar ce vendredi, s'ajoutant au matériel mobilisé de l’entrepôt d’Antananarivo à destination des populations sinistrées du Nord-Est du pays. Le dernier bilan provisoire émis par le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) s'élevait à 81 décès, 253 blessés, 18 personnes disparues et 433 612 sinistrées. Plus de 900 volontaires ont été mobilisés par la Croix-Rouge Malgache pour venir en aide à 25 000 personnes.

- 75 tonnes de matériel humanitaire -

Ce sont 2300 kits de reconstruction de l'habitat et 4600 bâches en plastique qui ont été déployées par la Piroi (Plate-forme d'intervention régionale de l'Océan Indien) depuis La Réunion, avec le concours des Forces armées de la zone sud de l'Océan Indien (Fazsoi). Le frêt humanitaire en provenance de l'île complète 1500 kits de reconstruction, 2000 kits d'hygiène et 2000 kits de cuisine mobilisés par la Croix-Rouge malgache depuis l'entrepôt d'Antananarive. Ce sont donc 75 tonnes de matériel au total qui devraient être acheminées vers les zones sinistrées.

3100bâches,1500shelter tool kits, 2000kits wash et 2000kits de cuisine du stock de la CRM à destination de Maroantsetra et Antalaha @eu_echo pic.twitter.com/Gle33ylfjX — Malagasy Red Cross (@MadaRedCross) 16 mars 2017

Ce vendredi, Le Malin, bâtiment de la Marine Nationale est arrivé à 8 heures (Heure Locale) au port de Tamatave. Le matériel à son bord était, ce vendredi soir, en cours de transbordement sur l'Espérance, bateau affrêté par la Croix-Rouge malgache. Le navire s'apprêtait ensuite à partir vers les régions les plus affectées de Maroantsetra et d'Antalaha.