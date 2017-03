Pour la première édition du Championnat de France Junior Karting sous l'égide de la Fédération française du sport automobile (FFSA), le Réunionnais Reshad de Gerus fait partie des vingt pilotes engagés qui sont en compétition jusqu'au 19 mars 2017, sur le célèbre Circuit Alain Prost du Mans (Photo d'illustration).

Tous âgés de 12 à 15 ans, ces Lewis Hamilton en herbe se lancent pour une série de cinq meetings allant de mars à juillet 2017. Parmi eux, Reshad de Gerus, licencié à la Ligue de La Réunion, tentera de décrocher la timbale. En effet, une participation au Championnat du Monde OK-Junior et deux participations au Trophée Académie de la CIK-FIA seront en jeu tandis que les trois meilleurs intégreront l’Equipe de France FFSA Espoirs Karting.

A l’occasion de cette toute première édition, ces jeunes pilotes ont eu l’opportunité de rencontrer le Président de la FFSA, Nicolas Deschaux qui a fait spécialement le déplacement au Mans ce jeudi 16 mars : "la création de ce tout nouveau Championnat de France Junior Karting est une formidable opportunité, aussi bien pour la FFSA Academy que pour nos licenciés. Il devrait ainsi permettre au centre de formation fédéral d’ajouter une corde supplémentaire à son arc et aux pilotes intéressés de bénéficier d’un encadrement optimal dans leur quête du plus haut niveau."

Calendrier

18-19 mars : Le Mans (Championnat Régional Ligue Bretagne Pays de la Loire)

08-09 avril : Aunay-les-Bois (Championnat Régional Ligue Normandie)

17-18 juin : L’Enclos (Coupe de France Minime et Championnats de France Féminin & OK)

15-16 juillet : Muret (Coupe de France Nationale et Championnat de France Rotax-Rotax Master)

29-30 juillet : Saint-Amand-Montrond (Coupe de France Minime et Championnat de France Cadet)

