Après plus d'un an de formation aux métiers de l'audiovisuel et du numérique à La Réunion, huit salariés en insertion ont reçu leur diplôme ce vendredi 17 mars 2017 à Saint-Gilles-les-Bains. A l'initiative du Collectif Akoz, ce premier atelier chantier leur a permis de produire du contenu pour la WebTv " Yaz ", tout en validant un titre professionnel certifié par l'école des métiers de l'image du ministère de la défense (Photo d'illustration).

Cette remise de diplômes marque la fin d’un projet qui a associé la création d’images avec l’insertion par l’activité professionnelle. En effet, encadré par le collectif Akoz, ces jeunes diplômés ont réalisé des web-série, des clips et des reportages sur la plate-forme multimédia Yaz. "A travers une ligne éditoriale jeune, Yaz mise sur la promotion de l’identité et la culture réunionnaise" indiquent les promoteurs du proet.

Fort de son succès, cet atelier chantier d’insertion des métiers de l’audiovisuel et du numérique ne sera pas le dernier avec une seconde édition déjà en préparation. "On va lancer un nouveau recrutement dans les semaines qui viennent, pour un démarrage début mai. On cherche donc des gens passionnés par les métiers de l’image" note Philippe Despax, coordinateur du projet.



