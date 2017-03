Ce samedi 18 mars 2017, le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a décidé de quitter le plateau du journal télévisé de 20 heures de TF1. Souhaitant que par ce geste, la chaîne "renoue avec la démocratie" : il pointe du doigt le débat organisé ce lundi où seuls Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen sont invités.

Ce samedi 18 mars 2017, le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a décidé de quitter le plateau du journal télévisé de 20 heures de TF1. Souhaitant que par ce geste, la chaîne "renoue avec la démocratie" : il pointe du doigt le débat organisé ce lundi où seuls Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen sont invités.

Non, il n'a pas pu se contenir plus longtemps. En plein journal télévisé de TF1, Nicolas Dupont-Aignan a quitté la table. Le candidat à l'élection présidentielle refuse d'accepter le format du débat de ce lundi : Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen seront invités à prendre la parole et échanger sur leur programme.

Le président de Debout la France souhaiterait, lui, que les onze candidats soient sur le plateau. Il est même allé jusqu'à déposer un recours auprès du Conseil d'État pour y participer. Le juge des référés l'a rejeté ce jeudi, estimant que "le temps de parole et d'antenne" dont le candidat a bénéficié depuis le début du mois ne traduit pas "un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d'équité".