Bonjour, voici les titres développés ce dimanche :



- L'assaillant d'Orly a dit être "là pour mourir par Allah". Il a été abattu par les forces de sécurité de l'aéroport

- Décès du légendaire rocker Chuck Berry à 90 ans. Le père de Johnny B. Goode n'est plus

- La route du Littoral fermée ce dimanche pour purge

- Ça s'est passé le 19 mars 1946 : il y a 71 ans, La Réunion devenait département français

- Championnat régional de trial moto : les pilotes en équilibre à la Montagne !

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : belle matinée, pluvieuse après-midi

L'assaillant d'Orly a dit être "là pour mourir par Allah". Il a été abattu par les forces de sécurité de l'aéroport

Le Français de 39 ans abattu samedi par les forces de sécurité à l'aéroport d'Orly-Sud (Val-de-Marne) après avoir attaqué une patrouille militaire avait dit être prêt à tuer et "là pour mourir par Allah", a déclaré le procureur de la République de Paris, François Molins.Outre son père et son frère, un cousin de l'assaillant a été placé en garde à vue.

Décès du légendaire rocker Chuck Berry à 90 ans. Le père de Johnny B. Goode n'est plus

Le guitariste et chanteur américain Chuck Berry, l'un des pères fondateurs du rock and roll, est décédé samedi à l'âge de 90 ans, a annoncé la police du comté de Saint Charles (Missouri, centre). Charles Edward Anderson Berry Sr a été trouvé inanimé par les secouristes et son décès a été prononcé, a précisé la police sur son compte Facebook. Chuck Berry laisse une oeuvre immense, de "Maybellene" à "Roll Over Beethoven" et "Johnny B. Goode", qui a influencé plusieurs générations de musiciens.

La route du Littoral fermée ce dimanche pour purge

Après l'éboulement de ce mardi 14 mars 2017, les travaux de purge continuent sur la route du Littoral. Elle sera donc fermée à la circulation ce dimanche, de 6h30 à 13h30. Une déviation est, comme à l'accoutumée, mise en place par la RD41 route de la Montagne.

Ça s'est passé le 19 mars 1946 : Il y a 71 ans, La Réunion devenait département français

La Réunion, la Martinique la Guadeloupe et la Guyane fêtent le 71ème anniversaire de leur départementalisation. C'est en effet le 19 mars 1946 que les quatre vielles colonies françaises sont devenues départements. L'historien Eugène Rousse revient sur ce moment fort de l'Histoire (première publication le 19 mars 2016).

Championnat régional de trial moto - Les pilotes en équilibre à la Montagne !

Les pilotes vont devenir funambules ce dimanche 19 mars 2017 avec le championnat régional de trial moto. Cette première manche se tiendra sur le site de l'ancien terrain de cross de Saint-Bernard à la Montagne, de 9 heures à 16 heures.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : belle matinée, pluvieuse après-midi

Ce dimanche 19 mars 2017, le ciel devrait devenir menaçant dans l'après-midi. Des averses sont attendues sur une majeure partie de l'île, même si le sud devrait globalement être épargné. Des rafales de vent soutenues sont également prévues sur Saint-Denis et Saint-Pierre.