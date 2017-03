Ce dimanche 19 mars 2017, le ciel devrait devenir menaçant dans l'après-midi. Des averses sont attendues sur une majeure partie de l'île, même si le sud devrait globalement être épargné. Des rafales de vent soutenues sont également prévues sur Saint-Denis et Saint-Pierre.

Le temps pourrait bien se gâter dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo France. Au lever du jour, quelques averses pourraient déjà visiter la frange du littoral Est. Ailleurs sur l'île, le ciel est bien dégagé. Petit bémol sur le volcan avec quelques passages nuageux.

Au fil des heures de la matinée, les passages nuageux s'affirment de Saint-Marie à Saint-Philippe et se confirment dans l'après-midi. Les élaircies encore présentes dans l'intérieur du département s'effacent. Le ciel devient menaçant et des averses sont prévues.

Le littoral ouest n'est pas en reste : des averses et débordements nuageux sont possibles. Il faudra aller davantage vers Saint-Pierre pour trouver des petits coins de ciel bleu. En fin de journée ou dans la nuit, des fortes pluies devraient intéresser l'est de l'île.



Les rafales de vent sont soutenues sur le nord et le sud : 60 km/h vers Saint-Denis et 70 km/h vers Saint-Pierre. La mer est agitée avec une houle d'est voisine de deux mètres.