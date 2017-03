Bonjour, voici les titres développés ce lundi 20 mars 2017 :



- Mourir dans la dignité est un droit , vous en pensez quoi ?

- 20 à 25 nageurs réunionnais potentiellement qualifiés pour les championnats de France de natation

- Une école pour les sirènes de La Réunion

- Ça s'est passé un 20 mars 2015 : à Mayotte, un gendarme condamné à 2 ans de prison après avoir blessé un enfant

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : un soleil timide et des températures en baisse dans les hauts

Mourir dans la dignité est un droit , vous en pensez quoi ?

L'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) part à la rencontre des Français jusqu'au 26 mars prochain. Dans plusieurs régions, dont La Réunion le 25 mars, conférences et débats s'organisent autour de la question de la fin de vie, sujet de société qui divise parfois malades, familles et corps médical. En vue de l'élection présidentielle, l'ADMD interpelle les candidats et leur demande de s'exprimer sur le droit de choisir sa fin de vie. Car pour la structure, la loi promulguée le 6 février 2016 autorisant la pratique de la sédation profonde (injection de médicaments pour abaisser le niveau de conscience d'un malade en phase terminale) pour certaines maladies incurables, ne suffit pas

20 à 25 nageurs réunionnais potentiellement qualifiés pour les championnats de France de natation

Ce samedi 18 et ce dimanche 19 mars, la piscine du Chaudron à Saint-Denis a accueilli le second meeting régional de qualification pour les championnats de France de natation. Entre 20 et 25 nageurs péi se sont potentiellement qualifiés en effectuant les minimas imposés par la fédération française. Leur scores doivent désormais se placer dans les vingt premiers temps de leur catégorie d'âge, toutes régions françaises confondues.

Une école pour les sirènes de La Réunion

Ceci n'est pas une école comme les autres. La coach d'un des meilleurs clubs de natation synchronisée de France a ouvert ce lundi 13 mars une école de sirènes à Saint-Gilles. Marie Tavenard, qui entraîne les Aquagirls du club des Aquanautes, compte déjà 23 recrues - encore exclusivement féminines, mais elle espère voir arriver quelques tritons - qui sont devenues accros à ce qui est bel et bien une discipline sportive, avec son lot de "féerie".

Ça s'est passé un 20 mars 2015 : à Mayotte, un gendarme condamné à 2 ans de prison après avoir blessé un enfant

Un gendarme a été condamné, le 20 mars 2015, à deux ans de prison avec sursis par la cour d'assises de Mayotte. Il avait tiré au flashball sur un enfant, lors des violentes manifestations contre la vie chère du 7 octobre 2011 qui avaient touchés l'île.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : un soleil timide et des températures en baisse dans les hauts

Ce début de semaine ne devrait pas rimer avec soleil ! Selon les prévisions de Météo France, seul l'ouest devrait être à l'abri de la pluie ce lundi 20 mars 2017. Dans les hauts, les températures sont en baisse.

