L'agence de voyage en ligne Go Voyages publie ce lundi 20 mars 2017 son palmarès des îles préférées des Français, élaboré à l'occasion d'un sondage auprès de 9000 personnes.

L'agence de voyage en ligne Go Voyages publie ce lundi 20 mars 2017 son palmarès des îles préférées des Français, élaboré à l'occasion d'un sondage auprès de 9000 personnes.

De ce sondage, l'agence tire deux enseignements. D'abord, les Français rêvent d’îles lointaines et françaises, avec en tête des destinations Tahiti, qui est "le rêve ultime pour 23%", selon GO Voyages.

La Réunion quatrième dans le classement des plus belles îles du monde selon les Français

Suivent Madagascar, Bora Bora, la Réunion et les Seychelles qui complètent le top 5. L'île soeur se classe quant à elle neuvième de ce palmarès. Notons que dans les 10 premières places, la moitié des îles dont rêvent les sondés est française.



Néanmoins, "pour des raisons de budget et de temps, les Français réservent sur des îles plus proches et plus abordables comme le montrent les réservations sur GO Voyages", rappelle le site. On retrouve dans les 3 premières places, la Corse, largement en tête, suivie par la Guadeloupe et la Martinique. Toutefois, les Maldives (+47%), Bora Bora (+37%) et La Réunion (+14%) rencontrent la plus forte progression en 2016 contrairement aux Seychelles (-14%) et Madagascar (-11%), toujours selon le site.

La Réunion, 2e destination la plus réservée pour l'été 2017



Ainsi, La Réunion arrive à la deuxième place dans le top des réservations pour l'été de l'hémisphère nord, juste derrière la Corse.

Les résultats du sondage:

Top 10 des îles les plus belles du monde selon les Français

1- Tahiti

2- Madagascar

3- Bora Bora

4- La Réunion

5- Les Seychelles

6- La Nouvelle-Calédonie

7- Les Maldives

8- L’île Maurice

9- La Corse

10- Hawaï

Top 5 des réservations 2016

1 – La Corse

2 - La Guadeloupe

3 – La Martinique

4 – La Réunion

5 – L’île Maurice



Top 5 réservations Eté 2017

1 – La Corse

2 – La Réunion

3 – Majorque

4 – La Guadeloupe

5 – La Martinique

ch/www.ipreunion.com, lundi 20 mars 2017, 18h30