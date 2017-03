L'Open de France s'est déroulé le samedi 18 mars au Mans (Pays de Loire) au gymnase du Spoutnik. C'est la compétition nationale de référence qui permet l'évaluation des potentiels en donnant l'occasion aux lutteurs étrangers s'entrainant en France de montrer leur niveau afin d'être évalués par les entraîneurs nationaux. Cette compétition pour les cadets et les juniors a réuni 200 lutteurs dont 11 réunionnais en comptant ceux du club élite de Saint-Joseph et ceux de métropole. Neuf médailles dont quatre en or ont été décrochées par nos jeunes dans une compétition qui accueillait également des étrangers.

Plusieurs jeunes du club élite de Saint-Joseph se sont fait remarquer (depuis 2016) par les responsables des pôles France résultats de ce samedi les conforteront certainement dans leurs choix. C’est de très bonne augure pour les championnats de France qui débuteront le mois prochain, pour la lutte Gréco-romaine et début mai pour la lutte libre. C’est une compétition qui permet également de se distinguer en vue des échéances internationales à venir.

RESULTATS

Médailles d’or :

- Stéphane Sine (LCSt-Joseph, club élite, cadet 58kg, Gréco-Romaine) : il réalise une bonne compétition en laissant très peu d’ouverture place à la concurrence.

- Maxime Combes ( ALED l’Entre-Deux, club élite, cadet 58 kg, libre) : Très bonne compétition, parfois expéditif et soigné dans ses attaques. Il confirme ses résultats précédents.

- Raymond Langlet (ALOR les Avirons, Pôle France de Dijon, junior 60kg, gréco) : très bon tournoi, il disputera la place de N°1 de sa catégorie cette année à son partenaire d’entraînement et amis Enrick Bataille. Ils se sont évités lors des qualifications et se retrouvent logiquement en finale. Raymond l’emporte sur le fil dans un match très disputé.

- Valentin Damour (LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat, junior 50kg, libre) : très bonne compétition il ne concède aucun point à ses adversaires. Titulaire de l’équipe de France il confirme sa place de N°1 Français.

Médaille d’argent :

- Enrick Bataille (ALOR les Avirons, Pôle France de Dijon, junior 60kg, gréco) : très bonne compétition il disputera la place de N°1 de sa catégorie cette année à son partenaire d’entraînement et amis Raymond Langlet. Ils se sont évités lors des qualifications et se retrouvent logiquement en finale. Il rate la médaille d’or de peu dans un match très disputé.

Médaille de bronze :

- Alexandre Djebrouni (LC St-Joseph, club élite, cadet 76 kg) : il entame mal la compétition en concédant une défaite pour ensuite dérouler sa lutte qui le hisse logiquement jusqu’à la médaille.

- Charles Afa (LC St-Joseph, INSEP, junior 84 kg): une bonne compétition, il se fait surprendre en quart de finale en manquant de réactivité mais laissera peu de place à ses adversaires par la suite. N°1 français de sa catégorie c’est une des valeurs sure de la lutte Française.

- William Ah-Oune (LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat, junior 55kg) : il perd au premier tour face à son partenaire d’entraînement (médaille d’or) mais se hisse tout logiquement à la 3éme place en réalisant une bonne compétition.

- Vincent Arrighi (LC St-Jospeh, club élite, cadet 63kg): il perd son 1er match et réalise ensuite de bons enchainements qui lui permet de décrocher une médaille de bronze mérité.

5éme place:

- - Lucas Lauret (DOC Etang-Salé, club élite, cadet 63kg) : très bon démarrage de la compétition mais face à son partenaire d’entraînement Vincent Arrighi il s’incline. Des erreurs de placement à corriger mais le meilleur reste à venir.

Non classé

- - Jonah Sévamy (LC St-Joseph, club élite, junior 84kg): Il continu à découvrir le haut niveau et apprend à chaque sortie. Une catégorie très difficile, il s’incline face à de bons adversaires.