Ce samedi 18 et ce dimanche 19 mars, la piscine du Chaudron à Saint-Denis a accueilli le second meeting régional de qualification pour les championnats de France de natation. Entre 20 et 25 nageurs péi se sont potentiellement qualifiés en effectuant les minimas imposés par la fédération française. Leur scores doivent désormais se placer dans les vingt premiers temps de leur catégorie d'âge, toutes régions françaises confondues.

A noter que Stacy Taquet (Saint-Joseph) empoche la meilleure performance catégorie 13 ans au 50 mètres brasse avec un chrono de 36.41, au 100 mètres brasse (1.21.13), au 200 mètres papillon (2.37.48) et aiu 400 mètres nage libre (4.45.50). Pour sa part Corentin Trinez (La Jeanne Natation) établit la meilleure performance régionale catégorie 15 ans au 100 mètres dos avec un temps de 59.95 et au 200 mètres dos (2.08.52). Millian Boucher (Asec) en fait de même dans la même catégorie d'âge au 100 mètres brasses (1.10.34)

Autant de bons résultats dont se félicite Franck Schott, le directeur technique régional qui précise les critères de sélection aux différents championnats de France de natation.

#974 #LaRéunion 2eme meeting de qualification pour les différents championnats de France pic.twitter.com/M26MfZUvhX — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 19 mars 2017

