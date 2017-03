Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 22ème journée de D1R

La 22ème journée de D1R a eu lieu ce week end, samedi soir et dimanche après midi. Grâce à sa victoire sur Sainte Marie, la Saint Pierroise a décroché son 18ème titre en championnat. Au classement, l'US Ste Marienne est seconde avec 64 points et l'Excelsior 3ème avec 59 points.

Sdefa - Saint-Louisienne 0-0

RC Saint-Benoît - AS Marsouins 0-0

JS Piton Saint-Leu - La Capricorne 1-2

JS Saint-Pierroise - US Sainte-Marienne 2-0

AS Excelsior - Jeanne d’Arc 2-2

AS Sainte-Suzanne - AJ Petite-Ile 5-2

Saint-Pauloise FC - Saint-Denis FC 5-2

Volleyball: 17ème journée de championnat de D1

La 17ème journée de championnat de D1, masculine et féminine, a eu lieu samedi.

Côté féminin, le leader tamponnais était au repos ce week end. Le SDOVB second et les Aigles Blancs 3èmes, ont assuré chacun une victoire et le trio de tête du classement reste inchangé.

Saint-Denis OVB - VBC Côte Ouest 3 - 0 (25-11, 25-22, 25-19)

Sainte-Marie VB - US Aigles Blancs 1 - 3 (11-25, 22-25, 25-21, 12-25)

VBC Saint-Denis - ASV Saint-André 3 - 2 (25-19, 24-26, 7-25, 25-16, 18-16)

VBC Saint-Leu - VB Saint-Pierre 0 - 3 (11-25, 23-25, 23-25)

Coté masculin, le VBC St Leu a profité du repos des Aigles Blancs ce week end pour s'emparer de la 3ème place (34 points) grâce à sa victoire sur le VB2CO. Le leader tamponnais s'est imposé face au second (SDOVB, 35 points) et conserve son rang (45 points).

VB Saint-Pierre - VBC Chaloupe 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-23)

VBC Côte Ouest - VBC Saint-Leu 0 - 3 (12-25, 23-25, 22-25)

Tampon GV - Saint-Denis OVB 3 - 1 (25-15, 25-22, 18-25, 25-23)

AV Entre-Deux - VBC Saint-Denis 0 - 3 (17-25, 23-25, 25-27)



Basketball: Demi-finales retour du championnat

Les demi-finales retour du championnat pré national masculin et féminin ont eu lieu vendredi soir et samedi.

Côté féminin, le BC Saint-Leu a été battu par la Tamponnaise BB 40-87 (43-80 aller) et le BC Dionysien s'est incliné face au CS Portois 62-64 (54-45 aller).

Côté masculin, la Tamponnaise BB a dominé Saint-Pierre de justesse 59-57 (67-51 aller). La rencontre entre St Paul et le BC Dionysien a, quant à elle, été reportée.

Rugby: 9ème journée Honneur

La 9ème journée du championnat Honneur a eu lieu samedi. Deux rencontres étaient au programme, Etang Salé étant au repos:

RC Saint-Pierre - RC Saint-Paul 10-31

XV Dionysien - SC Chaudron 22-27

Squash: Gamblin et Bouquet s'offrent l'Open national Ekwalis

Le 4ème Open Nationalde Squash Prestige a livré son verdict vendredi soir à Ekwalis La Possession.

Les femmes étaient les premières en lice, avec la Saint-Pierroise Laura Gamblin opposée à Soraya Renai, double tenante du titre. Une belle opposition de styles entre l'expérimentée joueuse du Squash 95, plutôt portée vers un style offensif, et la jeune Réunionnaise, pensionnaire du pôle France de Créteil. Le nombreux public (une petite centaine de personnes) a assisté à un très joli match, serré de bout en bout, dont Gamblin est sortie vainqueur 3 jeux à 0 (11-9, 11-7, 11-8). "J'étais très détendue aujourd'hui par rapport à hier, nous a-t-elle dit après le match, et je ne sais pas vraiment pourquoi (rires). Mon objectif en venant ici, c'était de prendre du plaisir, et c'est vraiment génial de gagner ici, devant toute ma famille. La suite pour moi, c'est une tournée en Afrique du Sud avec deux tournois PSA. Ca fait un petit bout de temps que je n'en ai pas disputés. "

Chez les hommes, la détermination du Kréopolitain Jérôme Dadot n'a pas suffi devant le "roc" Johan Bouquet. Le joueur du PUC (n°9 français) a été plus solide que jamais samedi soir, ne laissant que peu d'espoirs à son adversaire. Le score traduit bien sa domination (11-5, 11-3, 11-4). "C'est un métronome, disait Dadot après le match. Ma tactique c'était de ne pas tomber dans son jeu et d'essayer de saisir les opportunités quand elles se présentaient. Mais il faut dire ce qui est. Il a tout simplement été plus fort que moi. Le bilan de ma semaine est néanmoins très positif, avec ce beau parcours jusqu'en finale." De son côté, le vainqueur indiquait avoir "mieux joué qu'hier. J'ai pris du plaisir ce soir, et je pense que je lui ai mené la vie dure. Gagner un tournoi, c'est toujours une satisfaction particulière. Ca veut dire que si le niveau avait été plus relevé, j'aurais potentiellement pu faire encore mieux. Et c'est toujours plaisant dejouer devant du monde. "

Les numéros 1 de l'île ont fini le tournoi sur une bonne note. Billy Paton et Marjory Fosse terminent respectivement 3ème et 5ème après leurs victoires sur Lucas Vauzelle (n°30) et Marine Mery (n°31), soit leurs meilleures perfs depuis plusieurs années.

Marjory Fosse : "J'ai fait le boulot, je pense que c'est moi qui ai mené les échanges. (Concernant son jeu porté vers l'attaque). Je pense qu'on peut évoluer à tout âge, mais moi, mon parti pris est de prendre des risques et le jeu d'attente, ce n'est pas forcément ce que j'aime regarder. Je m'entraîne deux fois par semaine mais je ne fais plus du tout de séances physiques. C'est derrière moi tout ça (rires)... Comme on le répète souvent on n'a pas beaucoup de concurrence à La Réunion, donc le fait qu'on puisse désormais disputer les tournois hommes est une très bonne chose pour moi et Aline (Demersseman). Ca permet de se confronter à des jeux différents. J'en ai joué deux cette année, j'ai été deux fois en quart de finale avec une perf à 2ème série à la clé. "

Billy Paton : "J'étais fatigué aujourd'hui, mais j'ai compensé avec la tête et l'envie de gagner, ce que je n'avais pas su faire contre Jérôme Dadot en quarts. C'est ma première perf à 1ère série depuis que je suis revenu sur l'île il y a 6 ans, donc je suis évidemment ravi. "

Cyclisme: Love le vélo

Anim'services et le VCSD organisaient la 3ème édition de la cyclosportive Love Le Vélo ce dimanche à Saint Philippe. Sur le format 110km, le jeune Anthony Armouet (VCSD) l'a emporté en 2h56 après une longue échappée avec Jean Denis Armand (SMVC) qui l'a accompagné jusque sur la ligne d'arrivée. Bryna Maillot (SMVC) a pris a 3ème place en 2h57. Côté féminin, victoire de Sabine Lioni (ACPR) en 3h52 devant Laurence Bachman (ORT) en 3h53.

Trail: Caldeira Trail

Réunion Demain organisait samedi la 6ème édition de la Caldeira Trail au départ de St Philippe. Cette année le parcours totalisait 55km et 3000m de dénivelé positif entre Basse Vallée et Bourg Murat via Camphrier, Foc Foc, Oratoire Ste Thérèse et Textor. Il aura ainsi fallut 5h42 à Didier Mussard et Guy Noel Lebon pour s'offrir une victoire main dans la main. Derrière eux, un autre duo monte sur la 3ème marche du podium, composé de Freddy Thévenin et René Paul Léocadie.

Côté féminin, Marie Noelle Bourgeois a fait cavalier seul pour l'emporter en 6h47 à la 11ème place au scratch! Camille Bruyas est seconde en 7h05 puis Elisabeth Legros et Perrine Tramoni ensemble pour la 3ème place en 7h30.

Natation: 2ème meeting de qualification

Le Chaudron accueillait samedi et dimanche le 2ème meeting régional de qualification. A l'issue de cette compétition, ils ne sont que trois à avoir réussi les minimas: Loik Payet, Corentin Trinez et Emma Morel.

Côté performances, voici les meilleures marques enregistrées ce week end:

200 NL dames: Manon Dijoux (CNSJ) 2’15

200 NL messieurs: Loïk payet (ASEC) 1’56

200 m brasse dames: Amélie Bordes (ASEC) 2’48

200 m brasse messieurs: Antonin Arnaud (ASEC) 2’26

800 NL dames: Manon Dijoux (CNSJ) 10’12

1 500 m NL messieurs: Antoine Morel (DSL) 17’12

100 m papillon dames: Emma Morel (DSL) 1’04

100 m pap. Messieurs: Naïm Souidi (ASEC) 57’’71

400 m 4N dames: Stacy Taquet (CNSJ) 5’30

400 m 4N messieurs: Antoine Morel (DSL) 4’56

Finale A : 100 dos dames: Emma Morel (DSL) 1’09

Finale A : 100 m dos messieurs: Corentin Trinez (Jeanne) 59’’95

50 m brasse dames: Stacy Taquet (CNSJ) 36’’41

50 m brasse messieurs: H. Jeanne Rose (ASEC) 31’’53

50 NL dames: Chloé Tuaillon (ASEC) 28’’63

50 NL messieurs: Loïk Payet (ASEC) 24’’40

1 500 NL dames: Aurélie Lefèvre (CNPo) 22’’40

800 NL messieurs: Antoine Morel (DSL) 9’01

100 brasse dames: Amélie Bordes (ASEC) 1’19

100 brasse messieurs: H. Jeanne Rose (ASEC) 1’08

100 NL dames: Chloé Tuaillon (ASEC) 1’02

100 NL messieurs: Loïk Payet (ASEC) 52’’94

200 m papillon dames: Sarah Clain (CNSJ) 2’39

200 m dos dames: Manon Dijoux (CNSJ) 2’33

200 m dos messieurs: Corentin Trinez (Jeanne) 2’17

200 4N dames: Clémentine Turpin (NSDR) 2’42

200 4N messieurs: Simon Bachmann (CNPo) 2’14

400 m NL dames: Manon Dijoux (CNSJ) 4’44

400 m NL messieurs: J.-Baptiste Bernet (DSL) 4’10

50 mpapillon dames: Emma Morel (DSL) 28’’63

50 m pap. Messieurs: Loïk Payet (ASEC) 25’’80

50 m dos dames: Emma Morel (DSL) 31’’93

50 m dos messieurs: Damien Delmotte (Jeanne) 28’’20

Course à pied: 600 coureurs sur la nocturne de St Jo

Le COSSJ organisait une course nocturne de 10km à St Joseph samedi. 600 coureurs s'étaient donnés rendez-vous à 18h00 sur la place de la Mairie avec leur lampe frontale. A l'arrivée, Ulric Balzanet l'emporte en 33'06, devant Eddy Clémentz (33'32) et Benjamin Barret (34'10). Côté féminin, victoire d'Emma Métro en 39'38, devant Augustine Vadivelou (40'50) et Pauline Monfils (43'30).

Course à pied: 10km de l'ADH pour Trulès

L'ADH organisait ses 10km dans les hauts de St Leu ce dimanche. Le local de l'épreuve, Géraldo Trulès l'a emporté avec un joli chrono de 33'06. Il devance un autre local, Patrick Essob, en 34'42 et le jeune Ronan Barlieu en 34'58. Chez les filles, victoire de Marie Quillevéré en 41'44, devant Sophie Gerbelot en 42'38 et Amandine Marchant en 44'27.

Escalade: Championnat régional de difficulté

Le championnat régional de difficulté a eu lieu ce dimanche au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. 56 grimpeurs étaient au rendez-vous pour s’affronter sur les nouvelles voies concoctées par le chef ouvreur Vincent Etchar, et toute son équipe. Cette compétition était qualificative pour la sélection régionale, qui permettra de participer aux Championnats de France jeunes de difficulté à Quimper du 03 et 04 juin 2017.

Les champions des différentes catégories sont: Nais Imbert (minimes flles), Théo Aldebert (minimes garçons), Vanille Serieys (cadettes), Josig Herbreteau (cadets), Naéma Apérin (juniors flles), François Randrianaivo (juniors), Lorane Deriancourt (seniors dames) et Reshad Simjee (seniors).

BMX: 3ème manche de phase finale annulée

La 3ème et dernière manche de la coupe régionale de BMX programmée ce dimanche, sur la piste de Champ Fleuri, a dû être annulée en raison du mauvais état de la piste suite aux intempéries des derniers jours.

Beachtennis: Victoires italiennes sur l'Open des Brisants

Ce sont deux paires italiennes qui ont remporté hier l'Open des Brisants, un tournoi ITF doté de 15 000 $.

Côté masculin, les paires Bacchetta-Gasparri (Ita) et Corbara-Valentini (Ita) se sont retrouvées en finale après avoir respectivement éliminé D'Elia (Ita, 2)-Visani (Ita, 11) 7-6, 6-4 et Daina (Ita, 1)-Diaz (Ven, 7) 6-2, 4-6, 7-6. Les premiers nommés, n°1 et 2 mondiaux, l'ont emporté sur le score sans appel de 6-0, 6-3.

Côté féminin, la paire Cappelletti-Carli (Ita) a battu en finale Garavini-Giovannini (Ita) 6-0, 7-6, après avoir écarté la paire Cramarossa (Ita, 5)-Tronci (Ita, 19) en demi-fianle 6-4, 6-2.



Surf: Johanne Defay 3ème mondiale

La 1ère manche du World Tour a a eu la semaine dernière sur la Gold Coast australienne. La Réunionnaise Johanne Defay a réussi encore une belle performance ce week end en atteignant les demi-finales de la compétition. Victorieuse de l'Australienne Nikki Van Dijk en quarts, la St Leusienne, diminuée par une maladie, n'a pas pu rivaliser avec l'Américaine Lakey Peterson en demi-finale. Elle termine donc à la 3ème place, qui est ainsi son nouveau rang mondial pour débuter cette nouvelle saison.