Bonjour, voici les titres de ce mardi 21 mars 2017 :



- Purge et sécurisation de la falaise : la route du Littoral fermée ce mardi

- Présidentielle - En attendant les deux prochaines confrontations télévisées... Un débat de trois heures, des passes d'armes, des critiques

- Les prix baissent de 0,8% en février, selon Insee

- Ca s'est passé un 21 mars - 2010: Didier Robert remporte les élections régionales

- Météo: De la chaleur, du vent et quelques gouttes

Purge et sécurisation de la falaise : la route du Littoral fermée ce mardi

Ce mardi 21 mars 2017, la route du Littoral est fermée à la circulation pour permettre la suite des travaux de purge. La fermeture, qui survient une semaine après l'éboulement, devrait durer toute la journée, de 8h30 à 13h30. Les équipes de la direction régionale des routes en profiteront pour faire tomber les derniers blocs menaçants. Si la situation s'y prête, une réouverture partielle sur 4 voies pourrait être envisagée dès ce soir, avec une voie spécifique pour les bus et poids-lourds. Côté pratique, des convois poids-lourds sont organisés aujourd'hui, en partance de l'Ouest et du Nord. Une déviation est mise en place par la RD41 Route de la Montagne et des navettes Car Jaune sont prévues.

Présidentielle - En attendant les deux prochaines confrontations télévisées... Un débat de trois heures, des passes d'armes, des critiques

Le premier débat télévisé entre les principaux candidats à la présidentielle s'est ouvert lundi soir avec les professions de foi des cinq rivaux, mais aussi des critiques visant l'organisateur TF1. Pour cette nouvelle étape-clé et probable coup d'envoi véritable de la campagne à cinq semaines du premier tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et François Fillon ont ouvert le débat peu après 21H00 (minuit à La Réunion) dans l'arène circulaire du plateau de la première chaîne. Deux autres débats sont prévus d'ici au 23 avril, date du premier tour de la présidentielle

Les prix baissent de 0,8% en février, selon Insee

En février 2017, les prix à la consommation baissent de 0,8 % à La Réunion. Les baisses saisonnières des prix de l'habillement, des meubles et des équipements ménagers et le fort recul des tarifs des transports aériens expliquent cette diminution. À l'inverse, les prix des produits pétroliers poursuivent leur hausse. Sur un an, les prix augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 1,2 % en France.

Ca s'est passé un 21 mars - 2010: Didier Robert remporte les élections régionales

C'était il y a sept ans. Le dimanche 21 mars 2010, Didier Robert remporte les élections régionales avec 45,46% des suffrages, loin devant Paul Vergès, président sortant de la Région et tête de la liste de l'Alliance (35,55%). La défaite de Paul Vergès, après deux mandats successifs à la pyramide inversée, constitue un tournant historique dans la vie politique de La Réunion.

Météo: De la chaleur, du vent et quelques gouttes

Météo France prévoit un temps plutôt agréable sur l'ensemble de l'île, ce mardi 21 mars 2017. Néanmoins, quelques gouttes pourraient tomber sur la côte Est en début de journée, et sur les hauteurs au cours de la journée. Côté températures, le thermomètre devrait continuer à flirter avec les 30 degrés sur le littoral.