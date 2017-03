En février 2017, les prix à la consommation baissent de 0,8 % à La Réunion. Les baisses saisonnières des prix de l'habillement, des meubles et des équipements ménagers et le fort recul des tarifs des transports aériens expliquent cette diminution. À l'inverse, les prix des produits pétroliers poursuivent leur hausse. Sur un an, les prix augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 1,2 % en France. (photo d'illustration)

En février 2017, les prix à la consommation baissent de 0,8 % à La Réunion. Les baisses saisonnières des prix de l'habillement, des meubles et des équipements ménagers et le fort recul des tarifs des transports aériens expliquent cette diminution. À l'inverse, les prix des produits pétroliers poursuivent leur hausse. Sur un an, les prix augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 1,2 % en France. (photo d'illustration)

Les prix à la consommation diminuent de 0,8 % en février à La Réunion

Cette baisse s’explique essentiellement par le recul des prix des produits manufacturés (- 1,9 %) et ceux des services (- 0,8 %) ; elle est atténué par la hausse des prix de l’énergie (+ 1,3 %). Hors énergie, les prix reculent de 1,0 % en février.

En glissement annuel, les prix augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 1,2 % en France, hors Mayotte.

Les prix des produits manufacturés baissent de 1,9 % en février, entrainés principalement par le recul des prix de l’habillement et des chaussures (- 7,7 %) lié aux soldes d’été. La baisse des prix des autres produits manufacturés de 0,6 % y contribue également, en particulier ceux des meubles et des équipements ménagers en retrait de 1,5 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,2 % à La Réunion et de 1,6 % en France.

Les prix des services baissent de 0,8 %. Avec un recul de 15,8 % en février, les prix des tarifs aériens diminuent pour le deuxième mois consécutif après la hausse de décembre. Hors transports aériens de voyageurs, les prix des services baissent seulement de 0,1 %. Les prix des services de santé reculent de 0,6 %, alors que les prix des loyers et des services de communication restent stables. À l’inverse, les prix des autres services augmentent de 0,1 %. C’est en particulier le cas des frais d’utilisation du véhicule personnel hors entretien (+ 6,2 %), incluant notamment les leçons de conduite et la location de véhicule.

Sur un an, les prix des services reculent de 0,2 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,1 % en France.

Les prix de l’énergie augmentent à nouveau en février (+ 1,3 % après + 3,8 % en janvier), tirés par la hausse des tarifs des produits pétroliers (+ 1,8%). L’augmentation du prix de la bouteille de gaz (+ 6,1 %) est supérieure à celle des carburants : + 2,2 % pour l’essence et + 1,0 % pour le gazole. Les tarifs de l’électricité restent stables. En un an, les prix des produits pétroliers augmentent sensiblement à La Réunion (+ 14,9 %) et plus fortement encore en France (+ 21,8 %).

Les prix de l’alimentation reculent de 0,2 %. Les prix des produits frais baissent de 1,9 %, alors que les prix de l’alimentaire hors produits frais restent stables. Sur un an, les prix de l’alimentaire diminuent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils progressent de 1,6 % en France.

Les prix du tabac augmentent de 0,1 % en février.

