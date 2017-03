Thierry Robert, député-maire de Saint-Leu, a entamé ce mardi 21 mars 2017, une grève de la faim depuis la préfecture. Il entend protester contre la signature par le préfet de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière de Bois Blanc.

C'est devant les caméras de Réunion 1ère qu'il a fait part de sa décision de passer la nuit à la préfecture (son intervention est en toute fin de journal, à 35'40)

Pour rappel, c'est au cours de la commission de la nature, des sites et des paysages (CDNPS), qui se réunissait ce mardi à la préfecture, que le dossier de la carrière a été abordé et que le préfet, président de séance, a décidé de donner un avis favorable pour l'exploitation de la carrière.

La préfecture a adressé les conclusions de la CDNPS, dans un communiqué tard dans la soirée : "la commission a rendu un avis favorable par 10 voix contre 5 et 2 abstentions. Auparavant, la commission avait rejeté une demande de sursis à statuer par 9 voix contre 8". "Bois Blanc n'est pas utile pour le chantier de la NRL"

Farouchement opposé au projet, Thierry Robert avait tenu une conférence de presse ce lundi, assurant qu'il allait transmettre des élements au parquet national financier, afin qu'il enquête sur l'ouverture de cette carrière. Selon lui, il ne fait aucun doute que "la carrière de Bois Blanc n'est pas utile pour le chantier de la NRL", estimant que les carrières des Lataniers, de Dioré, Menciol ou encore les andains permettraient d'alimenter le chantier en quantité suffisante. Pour justifier ses dires, Thierry Robert explique qu'il se base sur "des courriers internes de la préfecture, de la region et du groupement de la NRL, que ces organisations ne s'attendaient pas à ce qu'il ait".

Pour le député-maire, si la préfecture a donné son aval ce mardi, c'est parce qu'à partir de ce jeudi 23 mars, "le préfet a une obligation de droit de réserve, il a donc fait passer aujourd’hui en commission pour pouvoir demain ou après-demain, en tout cas avant le 23, prendre l’arrêté autorisant l’ouverture de la carrière de Bois blanc", a-t-il déclaré devant les caméras.

Aucun arrêté avant le 18 juin, selon la préfecture

Dans son communiqué, adressé à 21h30, la préfecture dit pourtant le contraire : "la signature de l'arrêté d'autorisation suppose au préalable la modification du document local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint Leu, soit à l'initiative de celle‑ci, soit par prise d'un arrêté préfectoral portant projet d'intérêt général (PIG) et emportant cette modification. Préalablement à une telle décision, un bilan d'approvisionnement global en matériaux du chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) sera réalisé dans la deuxième quinzaine de juin, dans le cadre de la même commission. Tous ces éléments ont été indiqués aux membres de la commission. En conséquence, aucun arrêté ne sera pris avant l'analyse de ce complément d'information et avant l'issue de la période de réserve électorale qui commence le 24 mars et se termine le 18 juin."

"Au moment où je vous parle aucun arrêté n'a été signé, mais au delà de la carrière de Bois Blanc, c'est le comportement de l'Etat qui favorise les grands monopoles que je veux dénoncer (...) Ce qui s'est passé dans ce bâtiment, dit-il en montrant la préfecture du doigt, est scandaleux, je ne peux plus le tolérer. Aujourd'hui, le secrétaire général de la préfecture a tout fait pour sauver le soldat SCPR. Ce sont des pratiques inacceptables, on se croirait au temps de l'esclavage, s'emporte-t-il. Je suis là, je resterai là et personne ne m'en fera sortir. La trap a moin in foi, pa dé".

Sa précédente grève de la faim, en 2012, avait été ... mouvementée

En effet, ce n'est pas la première fois que Thierry Robert entame une grève de la fin à la préfecture. Le vendredi 14 septembre 2012, il s'était déjà enfermé dans les jardins de la préfecture pour protester contre la diminution du nombre de contrats aidés. Suite à son expulsion , le député-maire de Saint-Leu avait porté plainte contre le préfet Jean-Luc Marx, le procureur de la République et trois policiers du GIPN, une plainte qui avait été classée sans suite par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, le jeudi 20 juin 2013.

Le tribunal juge ainsi que l’évacuation du député-maire " était légitime dans la mesure où Monsieur Robert, qui avait organisé une manifestation sans satisfaire aux formalités légales, occupait un site interdit aux personnes non-autorisées et sous le statut du plan Vigipirate rouge ". Il précise également qu’ " il ne peut être établi de lien de causalité certain entre d’une part l’intervention des policiers et d’autre part l’entorse du rachis cervical diagnostiquée sur Monsieur Robert le 14 septembre 2012 ". Lors d’une conférence de presse de ce même Thierry Robert le lundi 15 septembre 2012, la presse avait été violemment prise à partie par des militants, un journaliste du Quotidien ayant notamment reçu plusieurs violents coups de poing et coups de pied.

mb/ch/www.ipreunion.com