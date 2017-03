Une centaine de grévistes ont répondu à l'appel des syndicats SUD et CGT, ce mardi 21 mars 2017, selon David Aure, secrétaire Sud PTT Réunion. Parmi les revendications, la requalification des contrats précaires en CDI ou encore le maintien des bureaux menacés de fermeture. (photo d'archives)

Les syndicats dénoncent une stratégie nationale globale, qui transforme profondément les métiers de facteur et du courrier, et conduit à la fermeture des bureaux en milieu rural et urbain, en les transférant chez des commerçants notamment. A La Réunion, 21 bureaux pourraient ainsi être concernés, selon Sud PTT.

Pour David Aure, cette stratégie aurait des conséquences désastreuses sur le climat social et les conditions de travail, dans tous les services, ainsi que sur la mission de service public que La Poste assure auprès des Réunionnais.

Ce mouvement de grève, qui a démarré par un piquet de grève au bureau situé rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, ne courait que pour 24 heures. Des pertubations dans la distribution du courrier sont à craindre ce mardi, mais le travail reprendra donc normalement dès demain.

