Ce mardi 21 mars 2017, la route du Littoral est fermée à la circulation pour permettre la suite des travaux de purge. La fermeture, qui survient une semaine après l'éboulement, devrait durer toute la journée, de 8h30 à 13h30. Les équipes de la direction régionale des routes en profiteront pour faire tomber les derniers blocs menaçants. Si la situation s'y prête, une réouverture partielle sur 4 voies pourrait être envisagée dès ce soir, avec une voie spécifique pour les bus et poids-lourds. Côté pratique, des convois poids-lourds sont organisés aujourd'hui, en partance de l'Ouest et du Nord. Une déviation est mise en place par la RD41 Route de la Montagne et des navettes Car Jaune sont prévues.

Après l'éboulement de mardi dernier, les travaux de purge et de sécurisation de la falaise se poursuivent sur la route du Littoral. Une semaine après la chute de plus de 1000 mètres cubes de roches, l'axe routier sera complètement fermé à la circulation de 8h30 jusqu'aux alentours de 16h30. "On va en profiter pour faire tomber les derniers blocs menaçants" indique Eric Boiteux, directeur d'exploitation à l'entretien des routes. Les équipes de la direction régionale des routes devraient, en particulier, se concentrer sur une "grande écaille de roche récalcitrante", qui n'a pas pu se détacher avec des moyens manuels. Des coussins pneumatiques et compresseurs ont été hélitrueillés sur zone ce lundi pour s'y attaquer dès la fermeture de la route. L'objectif : rouvrir l'axe routier le plus rapidement, voire avant 16h30.

- Ce lundi, plus de 40 tonnes de roches se sont détachées de la falaise -

Concernant l'événement de la veille - une chute d'un peu plus de 40 tonnes de roches de 120 ou 130 mètres de haut - Eric Boiteux se veut rassurant. Quasiment tous les matériaux ont été recueillis par les filets et la fosse. Sur la paroi "assez verticale", située un peu avant la pointe du Gouffre soit beaucoup plus au nord que le dernier éboulement, rien n'est resté. Les blocs n'ont vraisemblablement pas eu "le temps de prendre de la vitesse avant d'être contenus dans le filet". Des filets qui ont bien résisté à la pression et ne nécessiteront donc pas de trop importants travaux d'entretien. Seuls des éclats se sont retrouvés sur les voies côté montagne.

- Une réouverture partielle sur 4 voies peut-être dès ce soir -

Le mode basculé - au niveau du PR 8, aux alentours de la Grande Chaloupe - devrait durer encore trois semaines. "On va essayer de réduire ces délais, on a l'objectif de rouvrir sur les 4 voies entre la Possession et la Grande Chaloupe demain soir ou mercredi matin" précise Eric Boiteux, sous réserve que "tout se passe bien au niveau des purges" aujourd'hui. Et, bien entendu, si la météo ne joue pas des tours aux équipes : la semaine dernière, les 30 millimètres avaient été dépassé et les travaux avaient été annulés.

Le directeur d'exploitation à l'entretien des routes espère que cette nouvelle purge pourra entraîner la réduction du Canal Bichiques, en le limitant à cinq kilomètres plutôt que dix. Car cet axe a tendance à complètement asphyxier la circulation : "On sait qu'en mode basculé, c'est compliqué" concède Eric Boiteux en rappelant qu'aucune autre solution n'existe pour le moment.

- Une voie pour les bus et poids-lourds et une autre pour les voitures -

Si la situation s'y prête, la route du Littoral pourrait donc retrouver ses 4 voies, au moins sur une portion. Et petite nouveauté, durant la journée, une voie devrait être réservée aux poids lourds et aux bus entre la Possession et la Grande Chaloupe. Les véhicules légers pourront emprunter l'autre voie. La visée de cette répartition est de "fluidifier au maximum sans trop stocker les gens au dessous de la falaise". Ce dispositif pourrait être mis en place dès ce mercredi.

Côte pratique - Deux convois poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes seront organisés depuis Saint-Denis à 10 heures et à 15 heures et depuis La Possession à 10h30 et 15h30.

Des navettes sont mises en place par le réseau de transports Car Jaune sur la RD41 route de la Montagne.

Au départ de la Gare Routière de St-Denis vers le Pôle d’Echanges du Port :

8h30 / 9h00 / 9h30 / 10h30 / 11h00 / 11h30 / 13h30 / 14h00 / 14h30 / 16h00

Au départ du Pôle d’Echanges du Port vers la Gare Routière de St-Denis :

8h00 / 8h30 / 9h00 / 11h00 / 11h30 / 12h00 / 13h00 / 13h30 / 14h00 / 16h00

mp/www.ipreunion.com