Météo France prévoit un temps plutôt agréable sur l'ensemble de l'île, ce mardi 21 mars 2017. Néanmoins, quelques gouttes pourraient tomber sur la côte Est en début de journée, et sur les hauteurs au cours de la journée. Côté températures, le thermomètre devrait continuer à flirter avec les 30 degrés sur le littoral.

Le vent, comme les jours précédents, souffle en rafales sur les côtes nord et sud. Ce vent, qui atteint 50 à 60 km/h, se retrouve le long de la route du littoral mais aussi sur le relief exposé, au volcan, au Maïdo et à la Plaine des Cafres par exemple. La mer est agitée au vent et sur la côte orientale la houle d'alizé toujours présente passe sous la barre des 2 mètres.

ch/www.ipreunion.com