Un protocole pour lutter plus efficacement contre les atteintes à l'environnement et les conséquences pour les contrevenants a été signé en préfecture ce mardi matin 21 mars 2017 en préfecture entre Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture, Eric Tuffery, procureur de la République de Saint-Denis, et les différents partenaires de la protection de l'environnement

Dans un communiqué la préfecfgure souligne : "la protection de la biodiversité, de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques constituent un enjeu important pour le cadre de vie de la Réunion.

De nombreux acteurs institutionnels œuvrent quotidiennement pour assurer la protection de ce patrimoine exceptionnel, qu’ils soient en charge de la police administrative et judiciaire (services de l’État, brigade nature océan Indien, office national de l’eau et des milieux aquatiques, office national de la chasse et de la faune sauvage, office national des forêts, Parc national, réserve naturelle marine, réserve naturelle de l’Étang Saint-Paul, ARS, gendarmerie et police nationale) ou qu’ils soient en charge de la répression pénale (Tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre).

Élaboré dans le cadre de la mission inter-services des polices de l’environnement, ce protocole permettra de renforcer les synergies et d’harmoniser les réponses administratives et judiciaires apportés aux contrevenants en matière d’environnement".