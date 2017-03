BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 22 mars 2017



- Carrière de Bois-Blanc - Brève grève de la faim de Thierry Robert à la préfecture

- Ça s'est passé un 23 mars - 2016 - 32 morts et 340 blessés dans trois attentats à Bruxelles

- Observatoire local des locations privées - Loyers : 9,88 euros le m2 à Saint-Denis, 11,26 euros et 9,22 euros sur le territoire du TCO

- Présidentielle - Une partie de la droite sociale réunionnaise soutient Emmanuel Macron

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil et puis des averses

- Carrière de Bois-Blanc - Brève grève de la faim de Thierry Robert à la préfecture

Thierry Robert, député-maire de Saint-Leu, a observé une brève grève de la faim ce mardi 21 mars 2017dans les jardins de la préfecture. Il entendait protester contre l'avis favorable donné par la commission départementale de la nature des paysages et des sites concernant l'exploitation future de la carrière de Bois Blanc. Le député-maire de Saint-Leu a mis à son mouvement de protestation en milieu de nuit après avoir a obtenu du préfet l'assurance que "rien ne sera fait (en matière d'autorisation d'exploitation - ndlr) tant qu'un bilan global sur les besoins en matériaux du chantier de la Nouvelle route du littoral ne sera pas fait" a indiqué l'élu saint-leusien

Ça s'est passé un 23 mars - 2016 - 32 morts et 340 blessés dans trois attentats à Bruxelles

Mardi 23 mars 2016, Bruxelles (Belgique) est secoué par trois attentats, deux dans l'aéroport et un dans le métro. Le bilan est lourd : 32 personnes sont tuées et 340 sont blessés. Quelques heures plus tard l'Etat islamique (EI) revendique les trois attaques meurtrières.

Observatoire local des locations privées - Loyers : 9,88 euros le m2 à Saint-Denis, 11,26 euros et 9,22 euros sur le territoire du TCO

"Le parc locatif privé de l'agglomération de Saint-Denis et du Territoire de la Côte Ouest (TCO) accueille 387 200 habitants au 1er janvier 2013. Pour l'année 2015, le niveau de loyer de l'agglomération de Saint-Denis s'établit à 9,88 euros/m², en légère diminution par rapport à 2014 (9,95 euros/m²). Sur le TCO, il s'élève à 11,26 euros/m² sur le littoral et à 9,22 euros/m² dans les mi-pentes et dans les Hauts" écrit la préfecture dans un communiqué

Présidentielle - Une partie de la droite sociale réunionnaise soutient Emmanuel Macron

Des membres de la Droite Sociale organisaient une conférence de presse ce mardi 21 mars 2017 pour faire part des raisons qui les poussent à soutenir la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil et puis des averses

Un soleil "généreux" en début de journée et puis des "nuages gonflés" qui laisseront échapper quelques averses, c'est ce que prévoit Météo France pour ce mercredi 22 mars 2017.