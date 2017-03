Ce mercredi 22 mars 2017, la Présidente du Département Nassimah Dindar a reçu les 7 entreprises lauréates du concours général agricole organisé à l'occasion du Salon International de l'Agriculture (SIA). Nous publions ci-dessous le communiqué du Département

"C’est en présence du Sénateur maire Michel Fontaine, de Serge Hoareau, conseiller départemental délégué à l’agriculture, de Virginie K’Bidy et de Danièle Le Normand, conseillères régionales, du Président de la Chambre d’Agriculture et du représentant de la Chambre des Métiers que s’est déroulée cette cérémonie conviviale.

La Présidente du Département a rappelé que le concours général agricole constitue un élément de la politique de valorisation des produits issus de l’agriculture : "je suis très heureuse de vous recevoir aujourd’hui. Votre savoir-faire et votre savoir-être de l’identité créole ont permis de valoriser et de faire rayonner notre gastronomie et notre patrimoine. Le Département est fier d’accompagner cette excellence à travers une politique volontariste et ambitieuse. Le SIA est un rendez vous incontournable et avec la Région, nous souhaitons donner une nouvelle dimension à la présence réunionnaise pour que ce salon soit une vitrine de ce que nous produisons de meilleur".

Le Département félicite les Saveurs de la Fournaise, Soleil Réunion, Mascarin, groupes Chatel et Isautier, la Vanilleraie et la miellerie Ethève pour les 15 médailles obtenues".