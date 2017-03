Chaque année, le ministère de l'éducation nationale publie les indicateurs de résultats des lycées. En 2016, à La Réunion, douze lycées publics et un lycée privé sous contrat se sont montrés particulièrement efficaces : le lycée Stella à Saint-Leu cumule un taux de réussite au bac et un taux d'accès de la classe de première à l'examen très positifs. Se distinguent également le lycée Marie Curie à Saint-Benoît et le lycée Pierre Lagourgue au Tampon. Nous publions le communiqué du rectorat ci-dessous. (Photo d'illustration)

Parmi les 30 lycées d’enseignement général et technologique de l’académie retenus pour l’analyse :

• Le lycée Stella à Saint-Leu affiche des résultats très positifs. Il cumule les meilleures valeurs ajoutées pour les deux indicateurs retenus : taux de réussite de baccalauréat et taux d’accès de la classes de première à l’examen.

• Le lycée Marie Curie à Saint-Benoît se distingue également avec un taux de réussite au baccalauréat en hausse de 9 points par rapport à 2015.

• Le lycée Pierre Lagourgue au Tampon avec + 6 points, et le lycée Jean Hinglo au Port avec + 4 points sont également en nette progression pour les taux de réussite au baccalauréat.

• Les lycées Paul Moreau (Bras Panon), Amiral Bouvet (Saint-Benoît) et Lislet Geoffroy (Sainte-Clotilde) affichent des taux de réussite importants (supérieurs à 5), mais des taux d’accès de la première au bac plus proches des taux attendus.

Parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement en lycée polyvalents ayant un effectif suffisant de candidats pour établir des statistiques robustes, plusieurs établissements se distinguent :

• Le lycée de Trois Bassins affiche cette année encore des résultats particulièrement importants pour la réussite au baccalauréat, tout en ayant une valeur ajoutée largement positive pour les taux d’accès à l’examen. Vient ensuite le lycée Stella (Saint-Leu) qui affiche également des valeurs ajoutées positives pour les trois critères retenus.

• Pour les formations professionnelles relevant de la production, ce sont le lycée Stella (Saint-Leu), François de Mahy (Saint-Pierre) et le lycée de Trois Bassins sont les établissement dans lesquels les valeurs ajoutées à la réussite au baccalauréat sont les plus importantes.

• Pour les formations professionnelles relevant des services, ce sont les sections d’enseignement professionnel du lycée catholique La Salle 2/6 Saint-Charles (Saint-Pierre), du lycée Antoine de Saint-Exupéry (Les Avirons) et du lycée de Vincendo (Saint-Joseph) qui affichent les valeurs ajoutées les plus importantes pour la réussite au baccalauréat.