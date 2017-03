Un soleil "généreux" en début de journée et puis des "nuages gonflés" qui laisseront échapper quelques averses, c'est ce que prévoit Météo France pour ce mercredi 22 mars 2017.

Un soleil "généreux" en début de journée et puis des "nuages gonflés" qui laisseront échapper quelques averses, c'est ce que prévoit Météo France pour ce mercredi 22 mars 2017.

"Après une nuit et un début de matinée humide sur la côte Est et Sud-Est de l'île, les éclaircies mettent du temps à s'imposer sur ces régions. Partout ailleurs, le soleil est plutôt généreux en attendant les développements nuageux habituels. Le temps ne change donc guère par rapport à la veille" notent les météorologues.

"Sous les nuages les plus gonflés, des averses se forment et arrosent modérément les pentes de l'Ouest de préférence. Fortes de leur domination au coeur de l'après-midi, ces averses en profitent pour déborder gracieusement sur le littoral notamment du côté du Port ou encore de la Baie de Saint-Paul. Plus à l'Est, les éclaircies s'imposent finalement et offrent de beau moment lumineux. Le soleil fait même de belles apparitions sur le quart Nord-Est de l'île" ditn encore Mzétgéo France.

Les températures maximales sont de l'ordre de 28 à 31°C sur le littoral, 17°C au Volcan et 21°C à la Plaine des Cafres. Le vent de secteur Est souffle en rafales sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest de l'île entre 50 et 60 km/h. Les brises dominent de la Grande Chaloupe à l'Étang Salé.

Quant à "la mer est agitée au vent avec une petite houle d'alizé sur la côte orientale le matin. En fin d'après-midi, une houle de Sud-Ouest s'installe sur les côtes Sud et atteint les 2m en soirée. La mer devient alors agitée à forte sur le Sud" terminent les météorologues.