Bonjour, voici les titres développés ce jeudi 23 mars 2017 :



- Sur la route du Littoral, des nouvelles règles qui font désordre

- Attaque terroriste à Londres: au moins quatre victimes tuées et une quarantaine de blessés

- Audience solennelle de la Chambre régionale des comptes: "Notre travail, c'est de permettre à tout citoyen de s'assurer que ses impôts sont utilisés au mieux"

- Ça s'est passé un 23 mars 2008 : Nassimah Dindar réélue à la tête du conseil départemental

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : l'atmosphère pourrait être instable, avec pluies et orages au menu

Bonjour, voici les titres développés ce jeudi 23 mars 2017 :



- Sur la route du Littoral, des nouvelles règles qui font désordre

- Attaque terroriste à Londres: au moins quatre victimes tuées et une quarantaine de blessés

- Audience solennelle de la Chambre régionale des comptes: "Notre travail, c'est de permettre à tout citoyen de s'assurer que ses impôts sont utilisés au mieux"

- Ça s'est passé un 23 mars 2008 : Nassimah Dindar réélue à la tête du conseil départemental

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : l'atmosphère pourrait être instable, avec pluies et orages au menu

Sur la route du Littoral, des nouvelles règles qui font désordre

Depuis ce mercredi 22 mars 2017, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur sur la route du Littoral. Entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, une voie est désormais réservée aux transports en commun et aux poids-lourds. Un changement qui irrite les usagers de l'axe routier : sur l'ensemble du trafic, les bus et engins de plus de 19 tonnes représentent environ 10 %. Ce qui laisse un vide conséquent au plus proche de la falaise. Un "objectif" de la direction régionale des routes, qui souhaitait à travers ce mode, prioriser les transports en commun et éviter le stock de véhicules à droite. Et pas question de tricher ! Des sanctions sont envisagées dès ce jeudi pour ceux qui se risqueraient à emprunter la voie de droite.

Attaque terroriste à Londres: au moins quatre victimes tuées et une quarantaine de blessés

Un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles, Londres a été visée mercredi par un acte "terroriste", qui a fait au moins quatre morts et une quarantaine de blessés devant le Parlement de Westminster, symbole de la démocratie britannique.

Audience solennelle de la Chambre régionale des comptes: "Notre travail, c'est de permettre à tout citoyen de s'assurer que ses impôts sont utilisés au mieux"

La chambre régionale des comptes (CRC) tenait son audience solennelle, ce mercredi 22 mars 2017. L'occasion de faire le point sur son activité en 2016 et sur les perspectives pour l'année à venir. En 2017, la CRC se donne pour objectif de contrôler encore plus, plus vite, et en se faisant de mieux en mieux comprendre par les élus et les citoyens. D'autant que désormais, les organismes contrôlés auront obligation de présenter, dans l'année suivant un rapport, les actions entreprises pour tenir compte des recommandations de la chambre.

Ça s'est passé un 23 mars 2008 : Nassimah Dindar réélue à la tête du conseil départemental

Le 23 mars 2008, Nassimah Dindar est réélue à la tête du conseil départemental (auparavant conseil général, ndlr), par 30 voix contre 19. Elle l'emporte ainsi contre son adversaire divers droite Jean-Louis Lagourgue. Sa victoire, la présidente la doit au soutien des conseillers généraux communistes, socialistes, MoDem et de celle des deux dissidents de l'UMP dionysien, Ibrahim Dindar et Gino Ponin-Ballom

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : l'atmosphère pourrait être instable, avec pluies et orages au menu

Météo France prévoit un temps instable pour ce jeudi 23 mars 2017.