Météo France prévoit un temps instable pour ce jeudi 23 mars 2017. Voici le bulletin en intégralité.

Au lever du jour, le ciel est couvert sur la moitié Est du département. Il pleut sur les flancs Nord du volcan, la Plaine des Palmistes, Takamaka et Salazie. Ailleurs, le ciel est dégagé. Au fil des heures, les pluies se dissipent, mais la couverture nuageuse se densifie, et les premiers nuages de développement diurne font leur apparition à mi-pente entre Saint-Paul et le Tampon.

En début d'après-midi, des averses arrosent le littoral Ouest, entre La Possession et l'Entre-Deux. L'atmosphère particulièrement instable confère aux précipitations un caractère orageux et des averses parfois soutenues. En milieu d'après-midi, il continue de pleuvoir du côté de Saint-Paul et dans ses hauts, ainsi que vers la Plaine des Cafres. Par ailleurs, du côté de Sainte-Rose, les entrées maritimes s'accompagnent d'averses. Ailleurs, le ciel est dégagé, notamment sur le Nord de l'île et sur le Sud Sauvage.

Le vent de secteur Est est modéré à assez fort sur le Sud du département. Des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h sont attendues à compter de la mi-journée sur le Sud Sauvage. Vers Gillot, les rafales avoisines les 40 à 50 km/h.

La houle de Sud-Ouest s'amortit au cours de la journée pour atteindre 1m50 à la mi-journée. Le long du Sud Sauvage, la mer est agitée à forte (voisine de 2m50). Ailleurs, la mer est agitée.

Les températures maximales prévues sont comprises entre 28 (Sainte-Rose) et 32°C (Le Port) sur le littoral, 16°C au Pas de Bellecombe et au Maïdo, 25°C à Salazie et Cilaos et 20°C à la Plaine d'Affouche et à la Plaine des Cafres.