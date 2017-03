Ce week-end du 25 et 26 mars 2017, Emmanuel Macron sera en visite à La Réunion. Un passage éclair divisé en rencontre avec la presse, dîner en compagnie de personnalités réunionnaises et meeting à Saint-Denis. Il se rendra ensuite à Mayotte.

Comme annoncé par Imaz Press au début du mois, Emmanuel Macron sera à La Réunion ce 25 et 26 mars. L'arrivée du candidat à la présidentielle, prévue ce samedi matin, se fera en présence du maire de Saint-Denis Gilbert Annette et du député-maire Thierry Robert Après une visite du marché forain de Saint-Leu et une rencontre avec des agriculteurs, Emmanuel Macron animera un meeting sur le chef-lieu, au Stade de l'Est, en fin d'après-midi.

Une seconde visite d'un marché forain, au Chaudron cette fois-ci, est programmée ce dimanche matin. Le fondateur du mouvement En Marche devrait également rencontrer différents représentants religieux de l'île. Il se rendra ensuite à Mayotte.