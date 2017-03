Depuis ce mercredi 22 mars 2017, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur sur la route du Littoral. Entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, une voie est désormais réservée aux transports en commun et aux poids-lourds. Un changement qui irrite les usagers de l'axe routier : sur l'ensemble du trafic, les bus et engins de plus de 19 tonnes représentent environ 10 %. Ce qui laisse un vide conséquent au plus proche de la falaise. Un "objectif" de la direction régionale des routes, qui souhaitait à travers ce mode, prioriser les transports en commun et éviter le stock de véhicules à droite. Et pas question de tricher ! Des sanctions sont envisagées dès ce jeudi pour ceux qui se risqueraient à emprunter la voie de droite.

Si vous avez emprunté la route du littoral ce mercredi, vous avez peut-être été surpris ou déroutés. Voire particulièrement agacés, au regard des kilomètres d’embouteillages à parcourir avant d’arriver à Saint-Denis. Car de nouvelles règles de circulation sont désormais en vigueur sur l’axe routier : dès 8h30, quand une seule voie est mise en place pour se rendre sur le chef-lieu, quelques changements ont été appliqués sur la portion entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Véhicules légers, allez à droite, poids-lourds et bus, à gauche toute ! Une réglementation qui n’est pas du goût de tous les usagers, peu enclins à laisser une voie quasiment vide… En sachant que les engins de plus de 19 tonnes et transports en commun représentent environ 10 % du trafic routier sur le Littoral, selon Eric Boiteux, directeur d’exploitation à l’entretien des routes.

Sur la #RouteDuLittoral, les règles ont changé... sans pour autant être respectées ! #974 #LaReunion pic.twitter.com/CUQYMGkhZg — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 22 mars 2017

Pourquoi cette nouvelle réglementation sort-elle maintenant du chapeau ?

Un double objectif est affiché par la direction régionale des routes. D’une part, "ne pas stocker trop de véhicules sous la falaise" et d’autre part pour "prioriser les transports en commun". Eric Boiteux développe : "On souhaite faciliter le trajet des bus, pour qu’ils ne soient pas dans l’embouteillage du flot de véhicules. On a ensuite ajouté les poids lourds car la voie de gauche est interdite aux plus de 19 tonnes à certains endroits dans le sens Ouest-Nord". Une interdiction due à un mur séparateur fragile, qu’il n’est pas possible de réparer "sans fermetures très longues de la route".

Combien de temps ce mode va t-il durer ?

Cette nouvelle réglementation, encore expérimentale, devrait être mise en place "uniquement pendant le temps du basculement partiel entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis". Un basculement qui ne se fait en réalité que très rarement, pas même en période de fortes pluies par exemple.

"Si les gens respectent, ça se passe très bien !"

Selon Eric Boiteux, qui a observé l’axe routier toute la journée de ce mercredi avec ses équipes, lorsque la réglementation est respectée par les usagers, "tout se passe très bien". Un scénario difficile à croire : mais pour la direction régionales des routes, la situation est très simple. "L’objectif, c’est d’avoir une voie quasiment vide. Lorsque la réglementation est respectée, la voie unique roule à 10,20,30 à l’heure. Mais, lorsque les usagers empruntent la voie qui n’est pas la leur, ça crée un embouteillage à la Grande Chaloupe, lorsque l’on passe sur une voie unique" indique Eric Boiteux, qui précise que l’embouteillage en mode basculé est, de toute manière, inévitable - qu'il soit à La Possession ou un peu plus loin. Ce système servirait ainsi à fluidifier le trafic sur l’axe routier et à "diminuer les temps de gestion" selon le directeur d’exploitation à l’entretien de routes. Une explication qui apparaît tout de même plutôt obscure à l’usager lambda… "C’est une succession de réflexions qui nous a emmené vers ce mode transitoire" conclue le spécialiste.

Des sanctions envisagées dès ce jeudi

Après la tolérance du premier jour, Eric Boiteux prévient les usagers : en cas de triche, ils s’exposent à des sanctions. Ce mercredi, les forces de l’ordre sont intervenues, mais uniquement dans un cadre préventif. Ce ne devrait plus être le cas désormais. Pour tous ceux qui seraient tentés de se faufiler sur la voie de droite, des amendes risquent d'être distribuées.

