Voici les titres développés ce vendredi 24 mars 2017



- [PHOTOS] Ça s'est passé un 24 mars : 2006 - 30 000 tonnes de roches s'écrasent sur la route du Littoral et tuent trois personnes

- La demande des titres d'identité modernisée par la préfecture

- Les prix augmentent légèrement en 2016, selon l'Insee

- Météo: C'est la grisaille

Voici les titres développés ce vendredi 24 mars 2017



- [PHOTOS] Ça s'est passé un 24 mars : 2006 - 30 000 tonnes de roches s'écrasent sur la route du Littoral et tuent trois personnes

- La demande des titres d'identité modernisée par la préfecture

- Les prix augmentent légèrement en 2016, selon l'Insee

- Météo: C'est la grisaille

- [PHOTOS] Ça s'est passé un 24 mars : 2006 - 30 000 tonnes de roches s'écrasent sur la route du Littoral et tuent trois personnes

Le 24 mars 2006, c'est l'horreur sur la route du Littoral. 30 000 tonnes de roches se décrochent de la falaise pour venir se fracasser en contrebas : trois personnes meurent écrasées. Durant plusieurs semaines, l'axe routier est complètement fermé à la circulation. Onze ans plus tard, les usagers continuent à subir les aléas de la route en corniche, entre épisodes d'éboulements et de basculements. Et la fameuse Nouvelle Route du Littoral, alternative tant attendue, n'est toujours pas prête de sortir de mer. Si tant est que ce soit un jour le cas.

La demande des titres d'identité modernisée par la préfecture

Ce jeudi 23 mars 2017, la préfecture de La Réunion a présenté les réformes entraînées par la mise en place du PPNG (Plan préfecture nouvelle génération). Au coeur de ces changements, une modernisation de la demande des titres d'identité. Il est désormais possible de traiter préalablement son dossier en ligne et de se rendre dans n'importe quelle mairie pour effectuer sa démarche de CNI (Carte nationale d'identité)

- Les prix augmentent légèrement en 2016, selon l'Insee

A La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 0,1 % en 2016 (0,2 % en France). La hausse des prix des services (+ 1,1 %) est compensée par la baisse des prix de l'énergie (- 4,9 %). Par ailleurs, les prix restent quasiment stables dans l'alimentation (+ 0,2 %) et les produits manufacturés (- 0,1 %).

- Météo: C'est la grisaille

Pas folichon folichon le temps de ce vendredi : Météo France nous promet du gris, un peu de gris, et encore du gris. Le bulletin de prévisions des météorologues est juste en dessous