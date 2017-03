Fin février 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 960. Ce nombre augmente de 0,3 % sur trois mois (soit + 450 personnes). Il progresse de 0,6 % sur un mois et diminue de 0,4 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,2 % sur trois mois (stable sur un mois et –2,5 % sur un an).

À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s’établit à 160 820 fin février 2017. Ce nombre augmente de 0,2 % sur trois mois(soit +340 personnes). Il diminue de 0,2 % sur un mois et est stable sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 0,5 % sur trois mois (+0,4 % sur un mois et +0,5 % sur un an).

DEMANDEURS D’EMPLOI PAR DÉPARTEMENT-RÉGION D’OUTRE-MER

Fin février 2017, dans les départements-régions d’Outre-mer, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre –0,3 % en Guyane et +1,5 % en Martinique pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –1,0 % en Guyane et +2,0 % en Martinique.

Les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C se situent entre –0,1 % en Guyane et +1,7 % en Martinique pour les évolutions sur trois mois. Elles se situent entre –0,5 % en Guyane et +2,0 % en Martinique.

DEMANDEURS D’EMPLOI EN CATÉGORIE A

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 1,1 % pour les hommes (+0,6 %sur un mois et +0,4 % sur un an) et recule de 0,8 % pour les femmes (–0,6 % sur un mois et –1,9 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue à La Réunion de 1,8 % pour les moins de 25 ans (–1,7 % sur un mois et –4,3 % sur un an), de 0,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–0,2 % sur un mois et –2,6 % sur un an) et progresse de 2,5 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,3 % sur un mois et +5,8 % sur un an).

DEMANDEURS D’EMPLOI EN CATÉGORIES A, B, C

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C augmente de 1,0 % pour les hommes (+0,2 % sur un mois et+0,8 % sur un an) et recule de 0,5 % pour les femmes (–0,6 % sur un mois et –0,7 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue à La Réunion de 2,0 % pour les moins de 25 ans (–1,9 % sur un mois et –3,7 % sur un an), reste stable pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–0,2 % sur un mois et –1,7 % sur un an) et progresse de 2,1 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,6 % sur un mois et +6,8 % sur un an).

ANCIENNETÉ D’INSCRIPTION EN CATÉGORIES A, B, C DES DEMANDEURS D’EMPLOI

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 1,5 % (–0,1 % sur un mois et –0,2 % sur un an) tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an recule de 1,3 % (–0,4 % sur un mois et +0,3 % sur un an).

L’ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d’emploi a été inscrit, de façon continue, en catégories A, B, C. Une sortie d’un jour de ces catégories réinitialise l’ancienneté. D’autres indicateurs, tel que le nombre de personnes inscrites en catégorie A un certain nombre de mois sur une période donnée, peuvent éclairer d’autres dimensions de l’ancienneté ou de la récurrence sur les listes de Pôle emploi dans ces catégories.

Source : la Statistique mensuelle du marché du travail (STMT)