Ce jeudi 23 mars 2017, la préfecture de La Réunion a présenté les réformes entraînées par la mise en place du PPNG (Plan préfecture nouvelle génération). Au coeur de ces changements, une modernisation de la demande des titres d'identité. Il est désormais possible de traiter préalablement son dossier en ligne et de se rendre dans n'importe quelle mairie pour effectuer sa démarche de CNI (Carte nationale d'identité)

Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture, s'en félicite : La Réunion s'apprête à tester les nouvelles modalités de délivrance des cartes d'identité. Dès le 29 mars pour Saint-Denis, un système baptisé CERT (centre d'expertise et de ressources de titres) sera déployé.

Maurice Barate, secrétaire général @Prefet974 - La demande des titres d'identité assouplie pic.twitter.com/ywuWH2Bt9l — Maëva Pausé (@maepause) 23 mars 2017

Qu'est-ce que ça change ?

Le CERT, c'est le service chargé de l'instruction de l'ensemble des demandes de carte d'identité et de passeports. Il s'occupera du département de La Réunion, mais aussi de celui de Mayotte. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez vous présenter dans n'importe quelle mairie pour déposer votre demande de titre. Vous aurez également la possibité de remplir une pré-demande en ligne pour gagner du temps, une fois sur place. Direction le site https://ants.gouv.fr. Pour ceux qui n'ont pas un accès facile à Internet, des points numériques sont également mis à disposition en préfecture. Un médiateur pourra vous soutenir dans vos démarches. Parallèlement, il sera également possible d'effectuer une double demande : CNI et passeport en un seul dossier.

La pré-demande en ligne, pas obligatoire

Attention, ce nouveau service numérique n'est pas une étape obligatoire. La démarche classique peut toujours être effectuée en mairie. Celui qui décide de remplir sa pré-demande en ligne n'aura cependant pas à renseigner de formulaire papier au guichet de sa mairie. Muni du numéro attribué lors de la démarche, il pourra gagner du temps sur place. Un gain pas encore quantifié par les services préfectoraux, mais qui pourrait s'élever à plus d'une dizaine de minutes. Peu, mais non négligeable.

Rapide explication de la démarche en ligne, nouveauté pour la demande des titres d'identité pic.twitter.com/mh5g0NGJde — Maëva Pausé (@maepause) 23 mars 2017

L'objectif : renforcer le lien avec l'usager et éviter les fraudes

Par an, ce serait plus d'une dizaine d'affaires de fraude qui serait remontée au procureur, selon Maurice Barate. Le plan PPNG a aussi comme objectif d'éviter toute tentative d'usage de faux. "Au total, on aura trois nouveaux référents, spécialisés dans la faude : un pour les cartes d'identité, un pour les passeports et un autre pour les cartes grises et permis de conduire" conclue le secrétaire général.