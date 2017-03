François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé qu'il avait "eu tort" d'accepter les costumes offerts par son "ami" Robert Bourgi, ajoutant qu'il les avait "rendus", jeudi lors de L'émission politique sur France 2. Il a également "mis en cause" le président Hollande, en demandant une enquête sur la possible existence d'un "cabinet noir" à l'Elysée.

"J'ai eu tort d'accepter" ces costumes, "j'ai fait une erreur de jugement", et "je les ai rendus", a assuré l'ex-Premier ministre à propos de trois costumes de luxe, d'une valeur totale de 13.000 euros, offerts par son "très viel ami de plus de vingt ans", Robert Bourgi, un avocat proche des réseaux de la Françafrique.

Le candidat de la droite a également dénoncé un "scandale d'Etat" et "mis en cause" le président Hollande au sujet des poursuites dont il fait l'objet et demandé une enquête sur l'existence ou non d'un "cabinet noir" à l'Elysée, révélée dans le livre "Bienvenue Place Beauvau".

"Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci (...) Moi ce soir solennellement je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'Etat. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'Etat n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lequels il ne devrait pas avoir autorité", a déclaré M. Fillon, invité de L'Emission politique de France2.

En retour, François Hollande a "condamné avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon" dans un communiqué de l'Elysée.

"L'exécutif n'est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire", a ajouté l'Elysée, assurant que "sur les affaires particulièrement graves concernant M. Fillon, (...) le président de la République n'en a été informé que par la presse". Les propos de Fillon apportent "un trouble insupportable" à la campagne présidentielle, toujours selon la présidence.



AFP